Neu: Tullibardine – The Murray 2008

In der Serie ‚The Marquess Collection‚ bringt Tullibardine seit 2016 jährlich spezielle, limitierte Abfüllungen auf den Markt. Sie ist eine Anspielung auf berühmte historische Persönlichkeiten, die in Schottland seit Jahrhunderten den Titel Marquess of Tullibardine trugen sowie auf die reichhaltige Geschichte der Region Tullibardine. Der Name der neuesten Abfüllung – The Murray – leitet sich vom 2. Marquess of Tullibardine, Sir William Murray, ab. In der Schlacht von Sheriffmuir auf den Ochil Hills oberhalb der Tullibardine Destillerie kämpfte auf der Seite der Jakobiten.

Tullibardine – The Murray 2008 (56,1% ABV) ist in Fassstärke abgefüllt und reifte in First-Fill-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche. Mike Elliott, General Manager der Tullibardine Distillery, beschreibt Aromen des Single Malt als sehr präsente Butterscotch- und Honigwabennoten, der wegen seines einzigartigen Geschmacksprofils und seiner Komplexität ausgewählt wurde. Tullibardine – The Murray 2008 ist ab sofort für einen UVP von 50,00 £ im Online-Shop der Brennerei erhältlich, der Versand erfolgt nur innerhalb Großbritanniens.