PR: Erstes Mackmyra Live-Tasting mit Simple Sample und Marc Fiederer

Simple Sample lädt zu ihrem ersten Mackmyra Live-Tasting ein!

Dieses Live-Tasting mit Mackmyra Brand Ambassador Marc Fiederer findet 22.12.202 um 20:00 Uhr auf YouTube und Facebook gleichzeitig statt.



Mehr dazu in der PR, die wir erhalten haben:

Erstes Mackmyra Live-Tasting mit Simple Sample und Marc Fiederer

Live-Tasting mit Mackmyra und Brand Ambassador Marc Fiederer am 22.12.2021 um 20:00 Uhr

„Es ist mal wieder soweit!

Am 22.12.2021 findet unser erstes Mackmyra Live-Tasting statt mit Brand Ambassador Marc Fiederer!

Marc ist aber nicht nur bekannt für Mackmyra, sondern vor allem auch als Gruppenhäuptling der beliebten Facebookgruppe „Alles Rund um Whisky-e-y“ sowie ein langjähriger Freund von uns.

Ein sehr angenehmer und fachlich bewanderter Tasting-Gast!

Wir haben uns für das Tasting auch eine besondere Auswahl und Reihenfolge der Mackmyra-Qualitäten überlegt, die wir euch hier gerne erläutern wollen:

Was war der Hintergedanke beim Tasting?

Wir wollen bei diesem Tasting mal beleuchten: Was passiert mit dem Mackmyra Destillat im Laufe der Zeit und wie verhält sich der Einsatz von rauchigem Malz?

Wir starten also mit dem Grundprodukt schlechthin, dem New Make!

Auf dieser Basis gehen wir zum „Svensk Ek“, dieser reifte in First Fill Bourbon sowie in schwedischer Eiche.

Danach gibt es das erste Single Cask des Sets – eine 8 Jahre alte, Oloroso Sherry Vollreifung.

Anschließend gehen wir zum brandneuen MOMENT Brukswhisky DLX II – dieser reifte in Ex-Bourbon, Schwedischer Eiche sowie Oloroso Fässern. Außerdem hat er einen geringen Rauchanteil.

Er stellt somit das perfekte Bindeglied zum Svensk Ek, dem Oloroso Single Cask sowie der rauchigen Fraktion dar.

Danach geht es zum Svensk Rök, der erste Mackmyra im Set, der zu 100% aus rauchiger Rezeptur hergestellt wurde.

Den Abschluss macht eine geheime Single Cask Abfüllung! Nur so viel, er passt perfekt ins Konzept des Tastings 😃

Was gibt es sonst noch?

Für die ersten 60 Besteller gibt es GRATIS ein Mackmyra Nosing-Glas obendrauf!

Zusätzlich befindet sich ZUFÄLLIG eines der folgenden Goodies in den Paketen:

Mackmyra Glashalteband, Kugelschreiber oder Broschüre

Costa quanta?

Der Normalpreis für das komplette Set inkl. der Goodies etc. würde bei 56,90€ liegen.

Der rabattierte Preis für den offiziellen Verkauf liegt bei 46,90€ (100 ml = 15,63 €), ihr spart also einen glatten Zehner gegenüber den Normalpreis, habt aber noch das Tasting sowie die Goodies inklusive.

Wir freuen uns riesig auf dieses Tasting und vor allem auf jeden, der von euch dabei ist!

Bis dahin,

Steffen & Olli“

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben.

Das Live-Tasting wird auf YouTube und Facebook gleichzeitig stattfinden, die entsprechenden Links erhalten alle Käufer rechtzeitig vorher per E-Mail.