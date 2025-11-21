Unabhängiger Abfüller The Heart Cut bringt Blended Malt „Barley“ aus 5 englischen Brennereien als Core Range Bottling

Der unabhängige Abfüller The Heart Cut (dahinter stehen die ehemalige Mortlach Brand Ambassadorin Georgie Bell und ihr Ehemann Fabrizio) haben mit The Heart Cut x Barley die erste Abfüllung ihrer neuen Core Range veröffentlicht, die jeweils die Grundbausteine der Whiskyerzeugung, Gerste, Roggen und Mais, in den Mittelpunkt stellen soll.

The Heart Cut x Barley ist ein Blended Malt aus fünf englischen Brennereien: Cotswolds, The English, White Peak, Copper Rivet und Adnams und wurde mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

The Heart Cut x Barley ist das Ergebnis einer Befragung von 5000 Menschen, die über den Whisky Matchmaker des Abfüllers mittels eines Katalogs ihre Idealvorstellung eines Whiskys beschreiben konnten. Bei Barley standen fruchige Noten im Mittelpunkt, und so bietet er Aromen von Erdbeermarmelade, dicker Vanillecreme und Zimtschnecken. Auch die nächsten beiden Releases, Rye und Corn, sind auf Grund des Inputs von Whiskyfreunden entstanden

“We’ve spent two years listening to thousands of whisky drinkers tell us what they love, and Barley is our answer. It’s a blend built around the flavours people actually ask for, but it’s also a celebration of what’s happening right here in England. These five distilleries are doing incredible work, and we wanted to bring their voices together in something delicious, sippable and mixable.” Georgie Bell, The Heart Cut

Ab 24. November wird The Heart Cut x Barley in den öffentlichen Verkauf im Webshop gehen – über das Wochenende ist er nur für Mitglieder von The Heart Cut erhältlich. Die Webseite bietet Ihnen bis dahim auch eine gute Übersicht über die Partnerbrennereien – Sie finden sie hier.