Voretwa drei Wochen konnten wir unseren Lesern bereits über den Launch der Aberlour A’Bunadh Sherry Cask Collection in UK berichten – nun kommt diese neue Serie mit Release 1 auch nach Deutschland. Pernod Ricard Deutschland hat uns dazu für Sie eine Information übermittelt und nennt darin Dezember als Zeitrahmen für die Verfügbarkeit der Release 1, die für 99 Euro im Handel zu finden sein wird:

Aberlour enthüllt die A’Bunadh Sherry Cask Collection

Aberlour, der renommierte Speyside Single Malt, präsentiert die neue A’Bunadh Sherry Cask Collection: eine limitierte Edition, die die Tradition des ikonischen A’Bunadh weiterführt und gleichzeitig neue Maßstäbe in der Sherryfassreifung setzt.

Die erste Veröffentlichung, Release 1, ist ein Meisterwerk für Whisky-Liebhaber: Gereift in 100-prozentigen First-Fill-Sherryfässern und veredelt in zwei handverlesenen Fass-Typen Oloroso und Pedro Ximénez (PX). Diese doppelte Fassreifung sorgt für eine maximale Geschmacksextraktion und eine unvergleichlich intensive Sherrynote. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke und ohne Kältefiltration, bewahrt der Whisky seinen vollen Charakter und seine aromatische Tiefe.

Eine Hommage an die Kunst der Sherryfassreifung

„Mit der A’Bunadh Sherry Cask Collection zeigen wir, wie kraftvoll und komplex Sherryfassreifung sein kann-. Diese Edition ist eine seltene Gelegenheit, die Tiefe und Intensität einer 100-prozentigen First-Fill-Sherryfass-Reifung zu erleben.“ Graeme Cruickshank, Master Distiller bei Aberlour

Die hochwertige Verpackung unterstreicht den exklusiven Status der Limited-Edition. Jede weitere Veröffentlichung der Kollektion wird neue, spannende Sherryfass-Finishes bieten. Ein Muss für Sammler und Genießer!

Die Aberlour A’Bunadh Sherry Cask Collection Release 1 mit 56,2 % Vol. ist ab Dezember 2025 in ausgewählten Märkten zu einem Preis von 99 Euro UVP erhältlich.