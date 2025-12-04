Es hat zwar ein wenig gedauert (wohl, weil gut Ding Weile braucht), nun ist er aber da: Der El Máximo – Peated Edition 2025 aus der Spirit & Cask Range. Er soll laut Whiskymax die ungetorften „normalen“ Abfüllungen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Der mit 51,7% vol. Alkoholstärke abgefüllte Peated Blended Malt ist ab sofort in einer Auflage von 120 Flaschen erhältlich.

Details finden Sie hier:

Whiskymax präsentiert El Máximo – Peated Edition 2025 aus der Spirit & Cask Range

Nachdem im letzten Winter die bereits 15. Auflage der außergewöhnlichen Abfüllungsreihe der Spirit & Cask Range erschienen war, wagt man bei Whiskymax nunmehr etwas Neues:

„Wir haben nach 15 Editionen El Máximo über das Jahr immer wieder das Gefühl gehabt, dass es Zeit für einen Peated El Máximo ist – und jetzt haben wir das passende Fass gefunden. Für eine solche Serie muss man mehr als 100% zufrieden sein, denn seit jeher werden für den El Máximo nur ganz besondere Sherry Casks verwendet – einem Anspruch, dem wir in jedem Fall treu bleiben wollten und mussten! Insofern freuen wir uns sehr über das Ergebnis, auch wenn es vielleicht länger gedauert hat, als es uns lieb gewesen wäre“ Marcel Uhrig, Geschäftsführer bei der Whiskymax GmbH

Uhrig betont, dass die Peated Edition nicht die bei Endkunden und Fachhändlern gleichermaßen beliebte ‚normale‘ Abfüllung ersetzen wird. Aus diesem Grund wurde bewusst auf eine Weiterführung der Zählung der Abfüllungen verzichtet, die Peated Edition stellt daher nicht No. 16 dar.

Nicht nur mit dem Beschreiten eines „getorften“ Pfades wagt man sich bei Whiskymax auf neue Wege, schließlich handelt es sich zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit um eine NAS-Abfüllung:

„Ein toller Whisky braucht nicht zwingend eine Altersangabe. Bei der Auswahl des Fasses haben wir uns daher auch zunächst nicht für Zahlendetails interessiert, sondern nur auf Aroma und Geschmack verlassen und auf dieser Basis den Whisky ausgewählt“,

ergänzt Uhrig.

Tasting Notes:

Aroma: Rosinen, Karamell, Rum-Schokolade und getrocknete Früchte gesellen sich zu Torfasche und leichten Rauchschwaden.

Geschmack: erdiger Torf und maritimes Salz lösen den eher süßen Antritt im Aroma ab, bevor Butterkaramellkekse und Erdbeermarmelade hinzukommen

Nachklang: langes und intensives Zusammenspiel von intensivem Torf süßen Fruchtnoten, bei dem der Torf die Oberhand behält

Der neue El Máximo Peated Edition 2025 wurde mit 51,7% Vol. abgefüllt. Lediglich 120 Flaschen ergab das Fass, die ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/el-maximo-peated-edition-2025-blended-malt-whisky-51-7-vol-0-7l zum € 69,90 (0,7l, entspr. 99,86/Liter) erhältlich sind.