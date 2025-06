Badachro Distillery beantragen Erweiterung ihrer Brennerei zur Whisky-Destillerie

Die Badachro Distillery liegt etwas nördlich von der Insel Skye an der Westküste Schottlands, und wurde 2017 von Gordon und Vanessa Quinn gegründet. Ihr eigentliches Ziel war es immer, hier ihren eigenen Whisky herstellen zu können. Bisher produzierten sie in ihrer Brennerei den Badachro Gin und Puffin Vodka, und waren als unabhängiger Abfüller tätig. Nun soll allerdings die Herstellung ihres eigenen Whiskys starten: Beim Highland Council stellten sie einen Antrag auf Erweiterung der Mikrodestillerie um ein neues Brennhaus.

Gordon und Vanessa Quinn

Via Ross-shire journal

Dieses soll im eigenen Garten entstehen und die Größe von etwa 5 x 8 m haben. Mit einem erwarteten jährlichen Produktionsvolumen von rund 10.000 Litern wäre Badachro eine der kleinsten – wenn nicht sogar die kleinste überhaupt – Whiskybrennereien in Schottland. Die Brennblasen werden vom portugiesischen Hersteller Hoga gefertigt. Von dieser Firma stammt auch ihre Gin-Brennblase, wie auch die Brennblasen der Dornoch Distillery. Wenn alles optimal und wie geplant und vorgesehen läuft, soll breits bis zum Ende des Jahres der erste New Make in der Badachro Distillery hergestellt werden können. Mehr in einem Artikel des Ross-shire journal.