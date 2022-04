Badachro Distillery veröffentlicht Bad na h-Achlaise Port Cask Single Malt

Die Badachro Distillery im Westen Schottlands ist ein kleines Familienunternehmen, das im gleichnamigen Ort östlich von Port Henderson liegt. Dort hat man nun in der Bad na h-Achlaise-Serie einen Whisky mit Port Cask Finish aufgelegt, der in einer limitierten Menge von 1200 Flaschen produziert und mit 46% vol. abgefüllt wurde.

Der Bad na h-Achlaise Port Cask Single Malt ist noch nicht aus eigener Produktion (die eigene Whiskyproduktion soll erst im Herbst anlaufen), man hat dafür zwei Fässer einer nicht näher spezifizierten Highland-Brennerei verwendet und ein Jahr im eigenen Dunnage Warehouse weiter reifen lassen.

Hier die Beschreibung des Whiskys durch die Badachro Distillery:

Bad na h-Achlaise Port Cask Finish (unpeated). This next cask release in the collection is a beautiful Ruby Port finished single malt. This time we are highlighting the Highlands soothing side. Aged in Bourbon barrels and refill hogsheads for several years. Then vatted and filled in to handpicked Ruby Port casks. Matured in the Badachro dunnage warehouse for a full tranquil calendar year by the sea.

Our team selected Ruby Port casks on their distinct dark chocolate and vibrant red fruit influence. Once all four finishing casks married together we believe it created something worth shouting about.

This delicious velvety smooth single malt whisky is the perfect dram to begin a tasting session with. It exudes the rare tranquil days in the Scottish Highlands. Each bottle is individually numbered and hand bottled at Badachro Distillery. 46% ABV. 70cl