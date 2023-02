Die Badachro Brennerei in den westlichen Highlands hat einen neuen Österreichvertrieb: Pinkernells Salzburg wird sich ab sofort der Distribution der Produkte aus der Brennerei (die noch nicht selbst produziert, sondern derweilen als unabhängiger Abfüller agiert)) annehmen. Auch neue Abfüllungen wird es unter dem neuen Importeur geben.

Hier die kurze Presseinfo dazu:

Pinkernells Salzburg übernimmt den Import der schottischen Badachro Brennerei und kommt mit neuen Abfüllungen!

Die schottische Brennerei Badachro, gelegen an der Westküste Schottlands, etwas nördlich von der Insel Skye, hat sich mit Pinkernells in Salzburg auf den Vertrieb ihrer Produkte in Österreich verständigt. Whisky aus eigener Produktion ist zwar noch nicht verfügbar, bis dahin agiert man als Unabhängiger Abfüller unter dem Namen „The Bad na h-Achlaise“. Abgerundet wird das Sortiment mit Gin und Vodka aus eigener Produktion.

Die neuen aktuellen Whisky Abfüllungen kommen aus einer nicht genannten Highland Brennerei und wurden in Rumfässern (ungetorft) bzw. toskanischen Rotweinfässern (leicht getorft) nachgelagert. Die Brennerei verzichtet auf Zusatz von Farbstoffen.