Badachro Distillery plant erste Whiskyproduktion zum Ende des Jahres

In der an der schottischen Westküste nördlich von Ardnamurchan liegende Badachro Distillery soll noch in diesem Jahr die Whiskyproduktion starten. Die in diesem Jahr beantragte Erweiterung ihrer Brennerei zur Whisky-Destillerie (wir berichteten) ist genehmigt. Jetzt fehlen noch die Kupfer-Brennblasen, die den Weg aus Portugal vom Hersteller Hoga nach Schottland überwinden müssen. Wie im Inverness Courier zu lesen, ist die Art und Weise der Whiskyherstellung bereits konzipiert:

“We’re going to be making whisky on a very small, craft scale. Most of the big distilleries produce millions of litres of spirit every year, but we’ll be producing about 12,000 litres of spirit per year; our target is to fill approximately 60 casks annually.“ “We will also be bringing in malted barley, grown on the Black Isle. That fits in with our whole provenance ethos at the distillery, the way we make our gin, our rum and vodka.”

Geplant ist zudem, die Maische nicht mechanisch zu rühren, sondern dies von Hand zu tun. Eine lange Gärung soll dem Destillat mehr Komplexität verleihen. Zusätzlich wird mit verschiedenen Hefen und unterschiedlichen cut points experimentiert. Geplant ist, einen sehr hochwertigen, komplexen und geschmackvollen New Make Spirit herzustellen.

Die Brennerei möchte mit Standardfässern mit 200 Litern Fassungsvermögen und einigen kleineren Fässern zu beginnen, wobei der Schwerpunkt auf ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern liegt. In diesen soll der Whisky dann voraussichtlich mindestens fünf bis sechs Jahre lagern, bevor er dann in die Flaschen kommt. Wir werden also voraussichtlich bis mindestens 2030 uns gedulden müssen, bis wir dann den ersten eigenen Whisky der Badachro Distillery verkosten dürfen.