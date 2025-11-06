Serge verkostet: Tormore im Duett

Noch ein klein wenig gedulden müssen wir uns, bis die Tormore Distillery nach der Übernahme durch die Elixir Distillers (wir berichteten) ihre neue Malt Whisky Range vorstellen wird. Die Zeit bis dahin überbrückt die Brennerei mit einigen Vorabveröffentlichungen, von denen eine der Einstieg in die heutige Session auf Whiskyfun ist. Dieser, so Serge, ungemein charaktervolle und wirklich exzellente Malt legt die Messlatte für den zweiten Tormore der Verkostung recht hoch – zu hoch, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Tormore 2002/2025 ‘Legacy Casks’ (48.5%, OB, Elixir Distillers, LMD Itinéraires, first fill bourbon barrel, cask #1443, 140 bottles) 87 Tormore 31 yo 1992/2024 (40.1%, Milroy’s Vintage Reserve, hogshead, cask #101180) 82