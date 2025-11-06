70 Jahre Tannenzäpfle – gefeiert mit 12 exklusiven Rothaus-Whiskys

Im kommenden Jahr kann die Marke Tannenzäpfle der Badischen Staatsbrauerei Rothaus das 70. Jubiläum feiern. Anlässlich dieses Geburtstages erscheint 2026 die Black Forest Rothaus Jubiläumsedition 70. Jeden Monat werden nur 70 Flaschen aus jeweils einem von zwölf speziell ausgesuchten Rothaus-Single-Malt-Whisky Einzelfässern veröffentlicht. Diese Single Cask Bottlings sind nur als Gesamt-Set, bestehend aus eben diesen 12 monatlichen Einzelfass-Abfüllungen erhältlich. Die so auf 70 Sets limitierte Black Forest Rothaus Jubiläumsedition 70 ist ab dem 18.11.2025 um 12:15 Uhr bestellbar, der Preis beträgt, angelehnt an das Tannenzäpfle-Geburtsjahr, 1.956,00 €.

70 Jahre Tannenzäpfle

2026 Jubiläumsedition 70

Beim Besuch der Rothaus Brauerei spürt man den Schwarzwald: kühle Luft, der Duft von Holz und Malz, Tradition, die seit 1791 in jeder Fuge der Gebäude steckt. Seit 70 Jahren steht hier das Tannenzäpfle Pils als Symbol für Qualität, Heimat, Genuss und Beständigkeit. 2026 schreibt Rothaus nun ein besonderes Jubiläumskapitel, das Whiskyfreunde und Sammler gleichermaßen begeistern wird. Rothaus-Single-Malt-Whiskys aus streng limitierten Single-Cask-Share-Editionen: zwölf Monate, eine exklusive Sammlerreise durch das Jubiläumsjahr 2026.

Jeden Monat wird eine Abfüllung zugestellt. Stück für Stück wächst so eine komplette Sammlung. Jeden Monat werden nur 70 Flaschen aus einer von zwölf speziell ausgesuchten Single-Casks abgefüllt. Wer einsteigt, bekommt nicht nur eine Flasche, sondern eine Geschichte – Monat für Monat. Jede Serie ist streng begrenzt, jede Sammlung ein Unikat. Für Sammler ein seltener Reiz, für Liebhaber eine Herausforderung: Denn wer dabei ist, ist Teil einer verschworenen Gemeinschaft von nur 70 Genießern weltweit.

Für die Gestaltung und Umsetzung hat Rothaus die Agentur brandpack aus Hamburg an Bord geholt. Arne Fehlhaber, Geschäftsführender Gesellschafter, beschreibt das Projekt so: „Es geht hier nicht einfach um Whisky, sondern um Storytelling in seiner reinsten Form. Jede Flasche erzählt die Geschichte eines Fasses – von seinem Ursprung über seine Reise bis hin zu seiner Ankunft, die sich schließlich in seinem einzigartigen Geschmack widerspiegelt.“

Doch was wäre eine große Geschichte ohne Substanz?

Hinter jedem der zwölf Single-Cask-Share-Rothaus-Single-Malt-Whiskys steckt ein Fassmanagement, das über viele Jahre hinweg aufgebaut wurde. Master of the Quaich Gerald Erdrich von der Destillerie Kammer-Kirsch verantwortet das Fassmanagement und betont: „Fünfzehn Jahre Reifung sind immer eine Herausforderung. Holz arbeitet, Zeit verändert, und am Ende muss alles zusammenpassen. Dieses Projekt ist deshalb nicht nur ein Jubiläum, sondern das Ergebnis einer langen Reise.“ Wer in den kommenden Monaten durch die Fasslager von Rothaus geht, spürt die Spannung in der Luft. Hier ruhen die Schätze, die 2026 enthüllt werden. Zwölf Mal Vorfreude, zwölf Mal Überraschung, zwölf Mal Schwarzwald im Glas.

Und am Ende bleibt ein Versprechen:

Diese 70 Highlights des Single-Cask-Share-Rothaus-Whiskys der letzten fünfzehn Jahre in einzigartigem Look werden nicht wiederkommen. Sie sind so flüchtig und kostbar wie ein Moment, eingefangen in Whisky, geboren aus 70 Jhren Tannenzäpfle.

nd für alle, die keine Serie erhalten, gibt es dennoch Grund zur Freude: Im Jubiläumsjahr können die Whiskys in der Rothaus-Whiskybar der GenussWelt und bei den Whiskyabenden probiert werden. Denn Genuss soll geteilt werden. Auch die Preisfindung hatte Symbolkraft. Denn eigentlich ist eine solche Serie unbezahlbar.

„Am Ende fiel die Entscheidung, das Jubiläum selbst in den Preis einfließen zu lassen: 1.956 Euro für die gesamte Serie, angelehnt an das Jahr, in dem das Tannenzäpfle erfunden wurde“, erläutert Alleinvorstand Christian Rasch. Alle Informationen, sowie die Möglichkeit, sich eine der streng limitierten, finden Genießer auf der Rothaus-Homepage unter: www.rothaus.de/jubiläumswhisky.