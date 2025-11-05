Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH aus Süddeutschland stellt ihre neuen Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Abfüllungen vor. Neben der bekannten und bewährten Standardversion gibt es diese jetzt als Cask Strength Variante in Fassstärke.

Mehr in der Presseaussendung:

Black Forest Rothaus Whisky – Neue Geschmackserlebnisse aus dem Schwarzwald

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH präsentiert neue Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Abfüllungen – die bewährte Standardversion sowie erstmalig auch die Standardversion als Cask Strength Variante in reiner Fassstärke. Beide Abfüllungen zeigen das volle Potenzial der Black Forest Rothaus Whiskys, intensiviert durch Destillate mit einer längeren Reifezeit, die eine zusätzliche Komplexität, Eleganz und Tiefe bewirken.

Black Forest Rothaus Whisky Standardabfüllung 2025

Farbe: Helles Gold

Nase: Intensive Aromen von Pfeffer, Honig und frischem Holz

Geschmack: Kräftig und würzig, dunkle Früchte treffen auf Vanille und Waldhonig, ergänzt durch Walnuss und Rosinen

Abgang: Angenehm trocken, elegant und langanhaltend

0,7 L / 43% Vol.

Black Forest Rothaus Whisky Cask Strength 2025

Farbe: Gold

Nase: Verspielte Süße von Vanille und Karamell, begleitet von Malz, Pfeffer und dunklen Früchten

Geschmack: Malzige Röstaromen verbinden sich mit fruchtiger Süße, Noten von gebrannten Mandeln und Brombeermarmelade treten deutlich hervor

Abgang: Sehr lang, weich, mit Nachklang roter Früchte

0,5 L / 54,8% Vol.

Die Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und vorbelegten Eichenfässern bringt eine harmonische Kombination aus würzigen und fruchtigen Noten hervor. Zudem zeichnet sich die diesjährige Standardabfüllung durch einen deutlich höheren Anteil an Whisky mit längerer Reifezeit aus, die dem Single Malt eine bemerkenswerte Komplexität, einen runden und gleichzeitig eleganten Charakter verleiht. Dabei präsentiert die Cask Strength Variante den Black Forest Rothaus Whisky in seiner reinsten Form – kraftvoll, unverfälscht, voller Charakter und in der natürlich vorhandenen Fassstärke. Beide Abfüllungen spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung der Black Forest Rothaus Whiskys wider und bieten sowohl Einsteigern als auch Kennern ein genussvolles Erlebnis.

Entdecken Sie die neuen Abfüllungen und erleben Sie die Tiefe, Eleganz und den unverwechselbaren Charakter, die Black Forest Rothaus zu einem herausragenden Single Malt machen.

Die neuen Abfüllungen sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel und über den Vertrieb der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH erhältlich.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, Spey, Islay Mist, Kingsbarns, Ardgowan, Pōkeno, Fercullen und M&H. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Black Tears, Tanduay und Come Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose, Bonollo Grappa und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.