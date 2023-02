Bluegrass Distillers bauen um 8 Millionen Dollar neue Destillerie in Kentucky

Eine über 90cm durchmessende Column-Still und sechs Fermentationstanks mit je 68.000 Liter Fassungsvermögen sowie Platz für weitere Ausbauten: Um das Hundertfache soll die Produktionskapazität der Bluegrass Distillers durch die neue Brennerei in Miday, Kentucky gesteigert werden – und sie soll 22 neue Arbeitsplätze schaffen.

Die Destillerie wird auf der Elkwood Farm gebaut werden, die 2020 von Bluegrass Distillers gekauft wurde. Dort soll auch für andere Erzeuger destilliert werden, und auch die geplante Abfüllanlage steht für kommerzielle Kunden offen.

Eröffnet werden soll die neue Brennerei bereits im August dieses Jahres, berichtet The Spirits Business heute.

Der Mitbesitzer von Bluegrass Distillers, Sam Rock:

“This new, best-of-class facility will allow us to massively expand production of our spirits and grow our reach while creating jobs and contributing to the local economy.”