SMWS Veranstaltungen im Mai: Whisky Wanderers – die SMWS mit Tastings auf neuen Pfaden

Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im Mai gibt es in insgesamt zehn deutschen Städten Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Diesmal geht es hauptsächlich um Whisky-Wanderungen – immer aber um die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie auch immer in unserem Eventkalender.

Whisky Wanderers – die SMWS auf neuen Pfaden

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitgleider der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

In diesem Jahr feiert die SMWS die schottischen Whiskyfestivals mit speziell ausgewählten Fässern, die den traditionellen Erwartungen widersprechen. Diese Whiskys bieten Aromen, die man normalerweise nicht von bestimmten Brennereien oder Regionen erwarten würden. Begleiten Sie uns auf neue Pfade mit diesen einzigartigen Abfüllungen!

Auch die Mai-Tastings in Deutschland greifen diesen Monat das Motiv der Wanderschaft auf. So sind wir in Düsseldorf in einer historischen Straßenbahn unterwegs. In Hamburg stechen wir in See, mit einer 100 Jahre alten Dampfbarkasse. Und in Nürnberg wandern wir von Bar zu Bar, immer mit einem guten Dram in der Hand. Begleiten Sie uns auf diesen genussvollen Wegen! Wie immer sind alle Whisky-Freunde herzlich willkommen.

Und hier können Sie dabei sein:

10. Mai – Whisky Wanderers in München

10. Mai – Die SMWS in Erfurt

14. Mai – Whisky Wanderers in Berlin

16. Mai – Tabea Dalfuß in Frankfurt

22. Mai – Whisky Wanderers in Hannover

22. Mai – Dram in A Tram in Düsseldorf

24. Mai – Whisky Wanderers in Siegen

25. Mai – Whisky Wanderers in Stuttgart

29. Mai – die SMWS Himmelfahrt Tour 2 in Hamburg

31. Mai – Whisky Wanderers Nürnberg & Fürth

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!