The Caskhoud bringt: Aros, einen 12 Jahre alten Highland Single Malt mit langem Finish

Und auc heute, am Feiertag – ist The Caskhound wieder mit einer neuen Abfüllung am Start – der Aros, ein 12 Jahre Sectret Highland mit einem sehr langen Finish in einem First Fill Tawny Port Barrique.

Alles Wissenswerte dazu gibt es hier in der Presseaussendung:

„Hebridean Spring“:

Inselbrise, Frühlingsfrische und fruchtige Eleganz

Mit seiner neuesten Abfüllung bringt Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND fruchtig-frischen Frühlingswind in die Gläser: AROS, ein 12 Jahre alter Single Malt von den Hebriden, ungetorft, aber voller Charakter. Von welcher Brennerei er stammt? Das bleibt offiziell geheim – doch wer Schottland kennt, weiß beim Namen und beim Blick aufs Etikett schnell Bescheid. Schließlich liegt der Küstenstreifen „Aros“ auf der Isle of Mull – nur einen Steinwurf südlich von Tobermory, dessen bunte Häuserzeile dezent das Label ziert …

Erst klassisch im Ex-Bourbonfass gereift, dann fast vier Jahre im First Fill Tawny Port Barrique veredelt – unser Hebridean Lad hat ordentlich Geschichte im Gepäck! Ob man’s noch Finish nennt oder schon ‚Second Maturation‘ – was zählt, ist das, was im Glas passiert: gleich einem ersten warmen Frühlingshauch über den Hebriden gleitet der Dram ins Glas – überraschend weich, lebendig und vielschichtig. Auch mit seiner fassbedingt sanften Alkoholstärke von 45,3 % bringt der Whisky all seine Aromen voll zur Geltung – wie eine Meeresbrise, die mild beginnt und dennoch die ganze Landschaft in Bewegung setzt!

Fresh Winds, Red Fruits & Wild Hearts

Im Glas zeigt der AROS eine würzig-süße Aromatik mit Noten von Honig, Feigen und einem fruchtig-floralen Hauch, begleitet von Aprikose, Gebäck, Gewürzen und einem Hauch Orange. Der Portwein bringt die volle vollmundige Tiefe dunkler Beeren, Schokolade, nussige Akzente und delikate Kirschwasserpralines ins Spiel – und verleiht so dem robusten Island Malt eine samtige Fülle, die ihn perfekt abrundet. Kein Dram für stille Abende – sondern für Momente mit Wind im Haar, Sonne im Rücken und Lust auf vollmundige Fruchtigkeit. Sláinte!

THE CASKHOUND: AROS

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (01.03.2013 – 03.03.2025) • 45,3 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Barrel + Finished for 1.396 days in a First Fill Tawny Port Barrique

Auflage 245 Flaschen (0,5 l) • UVP: 54,90 Euro

Nase: Der Whisky startet kräftig – ordentlich Würze und eine fette Portion Süße. Man denkt sofort an Honigwein, Feigenmarmelade und so ein bisschen Weingummi im Sonnenlicht. Dann kommt Bewegung rein: eine frische floral-grasig-blumige Brise, gefolgt von Aprikosen-Geleebonbons, Vanillekipferl und einem Hauch Orangenzeste. Ganz hinten kitzeln noch Kräuter und ein bisschen Tabak.

Mund: Cremig und richtig rund im Antritt – wie ein Löffel fruchtig-süßes Beerenkompott und Schoko-pralines mit einem Schuss Kirschwasser. Ganz schön dekadent … Dazu kommt eine schöne Malzsüße, etwas Karamell, ein paar Goji-Beeren und diese Pralinen mit kandierten Orangen-schalen, die man sich viel zu selten gönnt. Alles schön eingebettet in weinige, nussige Noten.

Abgang: Lang, trocken werdend und ziemlich spannend. Da sind Traubenkerne, Zimt, dunkle Schokolade, ein bisschen Walnuss – und ganz zum Schluss ein feuchter Holzton und etwas Salz, das dich nochmal an die Küste der Hebriden zurückholt.

Unser AROS kommt in gewohnter THECASKHOUND-Manier ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke ins Glas. Ab Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ist er in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern erhältlich.

Bleiben Sie gespannt – schon bald erwarten Sie weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.