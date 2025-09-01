Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im September startet nach dem großen Erfolg im Vorjahr wieder die Roadshow der SMWS, die druch zehn Städte führt und für alle offen ist, also auch für Nichtmitglieder. Immer im Zentrum: die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den noch freien Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie wie immer auch in unserem Eventkalender.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SMWS Veranstaltungen im September: Die Roadshow 2025

Nach dem großen Erfolg der SMWS Roadshow im letzten Jahr war es keine Frage, dass wir auch 2025 wieder durchstarten, um mit euch eine große Whisky-Party zu feiern.

Vom 16. bis zum 20. September werden wir zehn Städten besuchen, um gemeinsam mit euch spannende Whisky zu genießen, zu plaudern und jede Menge Spaß zu haben.

Moment mal! Zehn Städte in fünf Tagen? Ja, das geht, da wir dieses Mal mit zwei Team unterwegs sind. Andrew Park und Madeleine Schmoll starten in Hannover und arbeiten sich über Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart bis nach München vor. Olaf Meier und Matthias Rech beginnen in Hamburg, von wo es über Haldensleben, Berlin und Nürnberg bis nach Dresden geht.



Wie im letzten Jahr haben wir eine bunte Auswahl unserer Whiskys dabei, die ihr vor Ort probieren und zu attraktiven Preisen kaufen könnt. Im Ticketpreis enthalten sind fünf Token, die ihr bei uns gegen Drams a 2cl tauschen könnt. Die meisten Drams kosten einen Token, ältere Whiskys kosten zwischen zwei und drei Token. Natürlich könnt ihr vor Ort weitere Token kaufen; fünf Stück kosten 10 €.

Viele Stationen sind bereits ausverkauft! Es gibt noch wenige Tickets für Hannover, Haldensleben, Dresden und München.

16. 9. SMWS Roadshow Hannover

17. 9. SMWS Roadshow Haldesleben

20. 9. SMWS Roadshow München

20. 9. SMWS Roadshow Dresden