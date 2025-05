Serge verkostet: Vier aus Linkwood

Drei unabhängige Abfüllungen der Destillerie Linkwood in der Speyside, und eine, die schon 1995 indie Flasche kam – das sind die Probanden für die Verkostung zum ersten Mai bei Serge Valentin. Der alte Linkwood von Cadenhead hat dabei die Nase ganz weit vorne, aber die neueren können alle jeweils 85 Punkte einsammeln – not too bad, wie der distinguierte Engländer sagen würde.

Wie üblich hier unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte



Linkwood 11 yo 2013/2024 (46%, James Eadie, Small Batch, recharred hogshead, casks #301827, 301830, 301834) 85 Linkwood 11 yo 2013/2024 (54.8%, Dràm Mor, refill French oak oloroso hogshead, cask #900162, 325 bottles) 85 Linkwood 10 yo 2013/2024 ‘Edition #19’ (57.1%, Signatory Vintage ‘100 Proof’, 2nd fill oloroso sherry butts) 85 Linkwood-Glenlivet 17 yo 1978/1995 (55.5%, Cadenhead, Authentic Collection, sherrywood matured) 93