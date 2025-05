Glen Moray bringt zum Spirit of Speyside Whisky Festival zwei neue Abfüllungen – und sie dürfen nicht „Whisky“ heißen…

Die Regeln für schottischen Whisky sind sehr streng – und was nicht exakt in diese Regeln fällt, darf sich auch nicht Scotch Whisky nennen. Bei den beiden Abfüllungen, die Glen Moray zum Spirit of Speyside Whisky Festival auf den Markt bringt, reicht der „falsche“ Fasstyp, um sie vom Whisky zu einem Spirit Drink zu machen.

Die Speyside Distillery präsentiert nämlich zwei Abfüllungen, die in einem Fass reiften, das zuvor mit kanadischem Ahorn-Sirup gefüllt war, und das ist immer noch nicht den Regeln entsprechend, obwohl die SWA, die Scotch Whisky Association, mittlerweile Shochu, Baijiu oder Mezcal-Fässer erlaubt (böse Zungen würden sagen: Fasstypen, die bei den Getränkegiganten sonst sinnlos herumliegen würden).

Eine der beiden Abfüllungen ist getorft, die andere ungetorft, und man wird sie tatsächlich nur auf dem Spirit of Speyside Whisky Festival erwerben können. Zur Reifung haben wir unterschiedliche Angaben: Während eine Quelle von gefinishten Bottlings spricht, sagt zumindest die Flasche des ungetorften Spirit Drinks „Maple Cask Matured“, was auf eine Vollreifung hindeutet.

Iain Allan, Global Brand Ambassador von Glen Moray, sagte zu den Abfüllungen:

“We’re always exploring new cask finishes to push the boundaries of flavour. These limited-edition maple syrup casks are a bold example — the maple influence is immediate and unmistakable: rich, syrupy sweetness that adds depth and indulgence, while still allowing the Glen Moray character to shine through.

“The unpeated spirit brings out those classic dessert-like notes — fudge, toasted nuts, soft spice — while the peated version is a different experience altogether. The smoke and syrup play off each other nicely, creating a bold and layered dram that’s both sweet and savoury. We love surprising people at Spirit of Speyside—these playful, flavour-packed bottlings show our curiosity as distillers and prove that even after 125 years, we’re still finding new ways to bring flavour to life.”