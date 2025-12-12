Isle of Raasay präsentiert besonderes Brennerei-Erlebnis

Die Isle of Raasay Distillery, erst in diesem Monat bei den Icons Of Scotland Whisky Awards zur Vistor Attraction of the year ausgezeichnet, bietet ihren Gästen ein besonderes Erlebnis. Zwei Tage lang können sie die Rolle des Brennmeisters einnehmen. Sie dürfen die Gerste schroten, Maischen und die Brennblasen befüllen. Zudem erhalten sie die Möglichkeit, selbst Destillationsproben zu entnehmen und die spirit cuts zu bestimmen. Darüber hinaus kreiern die Teilnehmenden in einer Blending-Session ihren eigenen Raasay Whisky ab, den sie dann auch mit nach Hause nehmen können.

Abends genießen die Gäste ein Abendessen mit Produkten der schottischen Insel. Die Übernachtung wird mit einem Frühstück und einer Fragerunde mit dem Brennerei-Team abgerundet. Die Gäste erhält außerdem eine exklusive Raasay-Goodie-Bag.

Übernachtet wird in der im Herbst eröffneten Unterkunft Na Bothain, die von traditionellen schottischen Bothies inspiriert ist. Na Bothain umfasst fünf Hütten mit abwechslungsreichem Blick auf die Isle of Skye und die Cuillin Mountains (wir stellten Ihnen diese im Sommer vor). Buchungen für Na Bothain für 2026 sind ab sofort möglich. Detaillierte Informationen und Buchungsanfragen finden Sie auf der Website der Destillerie, eine direkte Buchungsmöglichkeit finden Sie hier.