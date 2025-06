Neu bei Kirsch Import: James Eadie Single Casks, Edradour Malts, Islay – Selected by Wu Dram Clan und Single Casks von Gordon & MacPhail

Als breite Auswahl und bunte Mischung stellen sich in dieser Woche wieder die Neuheiten von Kirsch Import vor.

Vom James Eadie kommen zwei Single Casks Exclusively Selected for Germany, dazu präsentiert der unabhängige Abfüller in seinem Project 1927 Produktionsmethoden der 1920er-Jahre (wir stellten Ihnen dies bereits vor). Von der Highland Brennerei Edradour erreichen zwei Malts aus Oloroso Butts & Bordeaux Hogsheads den deutschen Handel. Der Wu Dram Clan schaute sich im Fasslager von Signatory Vintage und wählte das Bourbon Barrel #4342 einer Islay-Brennerei aus, das jetzt abgefüllt und erhältlich ist. Und aus dem Hause Gordon & MacPhail treffen fünf Single Casks Bottlings in Deutschland ein.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky wie vor 100 Jahren erleben:

Single Casks & Innovationen von James Eadie

Selfmademan, schottischer Brauer und Besitzer von über 200 Pubs: James Eadie (1827-1904) legte den Grundstein für den legendären Blended Scotch Whisky Trade Mark X. Sein Ur-Urenkel rekonstruierte nicht nur diesen Verkaufsschlager der Viktorianischen Ära, sondern startete auch in die unabhängige Abfüllung von Whiskys aus allen Regionen Schottlands.

Zwei Single Casks für Kirsch Kunden demonstrieren das Potential des hauseigenen Fassportfolios. Die Speyside-Brennerei Longmorn produziert seit 1894 durchgängig einen leichten, malzigen Single Malt – weitestgehend unentdeckt. James Eadie bringt ihn mit dem Longmorn 2014/2025 auf die Bühne. Der Geheimtipp verbrachte seine elf Jahre in einem First Fill Bourbon Barrel.



Erst 1966 gegründet, stand die Tamnavulin Distillery dagegen fast 30 Jahre still. Der Tamnavulin 2013/2025 ist ein elfjähriges Produkt ihrer bewegten Geschichte. Die 315 Flaschen für den deutschen Markt entstammen einem Finish im Oloroso Sherry Butt.

Longmorn 2014/2025

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively Selected for Germany

11 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 2781

280 Flaschen

52,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tamnavulin 2013/2025

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively Selected for Germany

11 Jahre

Dest.: 08/10/2013

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 373071

315 Flaschen

57,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

In der Zeit reisen Genießer auch mit James Eadie’s Project 1927. Das Set aus Whisky-Rohbränden sechs innovativer Brennereien belebt in Vergessenheit geratene Produktionsmethoden der 1920er-Jahre wieder – und liefert neue Impulse.



Dafür nutzten Ardnamurchan, Dornoch, Holyrood, InchDairnie, Lochlea und „An Unnamed Farm Distillery in the Heart of the Kingdom of Fife” ausschließlich regionales Getreide oder vor 100 Jahren gängige Sorten sowie nicht mehr geläufige Bierhefe. Eine Fortsetzung der Reihe mit ausgereiften Whiskys ist geplant.

James Eadie’s Project 1927 Tasting Set

Whisky wie vor 100 Jahren erleben

7 x 10 cl Whisky-Rohbrand aus sechs innovativen Brennereien

lokale Gerste oder alte Sorten & Bierhefe

Destillationstechniken der 1920er-Jahre

je 63,4% vol.

Flaggschiff für Sherry-Fans:

Edradour Malts aus Oloroso Butts & Bordeaux Hogsheads

In ihrer langen Geschichte hat die Edradour Distillery magere wie auch florierende Zeiten überlebt: von der ursprünglichen Erfolgsgeschichte des Blended Scotch Whisky bis hin zum Erwerb durch die New Yorker Mafia, von der Übernahme durch einen Großkonzern bis hin zur willkommenen Rückkehr in unabhängige schottische Hände. Bis heute gleichgeblieben: Die Highland-Brennerei produziert handgemachten Premium Single Malt.

Dazu zählt unter anderem dieses Flaggschiff für alle Fans von Sherryreifungen: Der Edradour 12 y.o. lagerte auch im neuesten Batch vollständig in First sowie Second Fill Oloroso Sherry Butts. Aus insgesamt acht Fässern vermählt, füllte der Highlander 5.131 Flaschen – fassstark und weder kühlfiltriert noch gefärbt. Der Effekt? Sein von dunkler Süße und nussiger Würze geprägtes Geschmacksprofil kann sich ungehemmt entfalten.



Der gleichaltrige Edradour 12 y.o. – Bordeaux Wine Casks reifte in Hogsheads, die zuvor Rotwein aus Frankreichs berühmter Weinregion enthielten. Der mit erhöhter Trinkstärke als Small Batch abgefüllte Single Malt entfaltet den für Edradour charakteristischen Geschmack – ergänzt um üppige Beerennoten und zarte Weineinflüsse.

Edradour 12 y.o. – Oloroso Sherry Butts – Batch #6

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 19/03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr.: 4, 132, 151, 152, 342, 350, 429, 431

5.131 Flaschen (insgesamt)

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 12 y.o. – Bordeaux Wine Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 07/2012

Abgef.: 03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Wine Hogsheads

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pure Islay-DNA:

Wu Dram Clan präsentiert 34 y.o. Single Bourbon Cask (LA)

Seit 1988 ist Signatory Vintage Hüter von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international etabliert. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Abfüllers. Für die Cask Strength Collection werden sie direkt aus dem Fass abgefüllt und ermöglichen – weder gefärbt noch kühlfiltriert – vollen, unverfälschten Hochgenuss.



Eigenschaften, die auch der Wu Dram Clan schätzt. Für eine neue Single-Cask-Kooperation stöberte das anspruchsvolle Indie-Trio im Signatory Holzschatz – und wählte im Frühjahr 2025 vor Ort das Bourbon Barrel #4342 aus.

In der ikonischen Brennerei an Islays Südküste destilliert, reifte der Islay (LA) 1990/2025 stolze 34 Jahre in dem klassischen Fass. Das Ergebnis? Gereifter, aber unverfälschter Islay-Charakter, fokussiert auf die Klarheit des Destillats und den langen Bourboneinfluss. Dieser entfaltet sich ohne Finish, ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration – in noch immer kraftvoller Fassstärke von 51,7 % vol.

Islay (LA) 1990/2025

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

Selected by Wu Dram Clan

34 Jahre

Dest.: 20/11/1990

Abgef.: 12/03/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 4342

221 Flaschen

51,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Mandeln, frische Zitrusnoten und reifer Pfirsich, dazu deutlicher Rauch, gepaart mit Salz und klarer Seeluft.



Gaumen: Frisches Malz mit salzigem Grundcharakter. Der Rauch ist präsent, aber gut eingebunden. Im weiteren Verlauf zeigen sich tropische Fruchtnoten wie Mango und Papaya. Abgerundet wird das Profil durch eine kühle Meeresbrise und einen robusten, maritimen Nachklang.



Nachklang: Sehr lang, wärmend und einnehmend, mit anhaltendem Rauch und subtiler Fruchtsüße.

Fruchtkörbe aus Sherry- & Bourbonfässern:

Single Casks von Gordon & MacPhail

1968 schuf George Urquhart die Reihe Connoisseurs Choice. Damit baute das legendäre Mitglied der Gordon & MacPhail-Inhaberfamilie eine visionäre Plattform für schottische Single Malts – zu einer Zeit, in der die meisten Whiskys noch fürs Blends verwendet wurden. Heute umfasst die Reihe über 2.000 Abfüllungen aus fast 100 schottischen Destillerien. Die individuelle Geschichte eines jeden ihrer Whiskys wird durch sein Etikett erzählt: Fasstyp, Abfülldatum, Alkoholgehalt, Jahrgang und Verkostungsnotizen.

Fünf fassstarke Single Casks aus Speyside und Highlands ergänzen die Serie für Kenner – angefangen beim auf nur 181 Flaschen limitierten Glendullan 2007/2025. Als Single Malt sehr selten, reifte der Whisky aus Dufftown im erstbefüllten Bourbonfass, wo er ausgeprägte Noten von Vanillesoße, hellen Früchten und Erdnusskrokant entwickelte.



Der leichte Linkwood 2009/2025 durfte sich in einem Sherry Hogshead vertiefen – für warme Würze, eingekochten Apfel und Walnussnoten.



Zitronenzesten, Ananas und kandierte Veilchen machen den Aultmore 2009/2025 zu einem lebendigen Erlebnis. Der Speysider reifte ebenso im First Fill Bourbon Barrel wie der Highlander Fettercairn 2007/2025, der süße Limette, Mango und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer balanciert.



Wer eine Rarität sucht, wird mit dem Glentauchers 2008/2025 fündig. Einen der fünf Lieblingswhiskys von Jim Murray ließ Gordon & MacPhail ebenfalls im Bourbonfass reifen – für ein tropisch-fruchtiges Erlebnis mit einem Hauch von Malzkeksen und Heidehonig.

Glendullan 2007/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

17 Jahre

Dest: 2007

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 316717

181 Flaschen (insgesamt)

59,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

15 Jahre

Dest: 2009

Abgef.: 04/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr.: 22605905

331 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2009/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

15 Jahre

Dest: 2009

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 4679

200 Flaschen (insgesamt)

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fettercairn 2007/2025

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

17 Jahre

Dest: 2007

Abgef.: 06/03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 17602205

299 Flaschen (insgesamt)

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2008/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

16 Jahre

Dest: 2008

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr.: 22605415

253 Flaschen (insgesamt)

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert