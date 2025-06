Ein neue Ausgabe der Master’s Collection von Woodford Reserve ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Für Woodford Reserve Batch Proof 119.5 wurden über 100 ausgewählte Fässer aus verschiedenen Produktionsjahren, Lagerhäusern und Höhenlagen miteinander vermählt. Die streng limitierte Abfüllung ist ab sofort zum Preis von 139,99 Euro (UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosen-Fachgeschäften und im E-Commerce erhältlich.

Alles Wissenswerte zu Woodford Reserve Master’s Collection: Batch Proof 119.5 finden Sie hier in der Pressemitteilung von Brown-Forman Deutschland:

Brown-Forman Deutschland präsentiert die neue Woodford Reserve Master’s Collection: Batch Proof 119.5

Hamburg, 3. Juni 2025 – Mit der exklusiven Woodford Reserve Batch Proof 119.5 Abfüllung setzt die Woodford Reserve Destillerie ihre eindrucksvolle Master’s Collection Reihe fort. Diese limitierte Edition gibt Whiskey-LiebhaberInnen die Gelegenheit, den mehrfach ausgezeichneten Bourbon in Fassstärke zu erleben – genau so, wie er aus dem Fass kommt.

Für Woodford Reserve Batch Proof 119.5 wurden über 100 ausgewählte Fässer aus verschiedenen Produktionsjahren, Lagerhäusern und Höhenlagen miteinander vermählt, wodurch sich ein besonders komplexes Aromenprofil entwickeln konnte. Master Distiller Elizabeth McCall identifizierte mit 59,75 % Vol. (119.5 Proof) den exakten Alkoholgehalt dieser Abfüllung: „Batch Proof lässt GenießerInnen unseren Woodford Reserve so erleben, wie er direkt aus dem Fass kommt – unverändert und mit seinem vollen, komplexen Geschmacksprofil“, so Elizabeth McCall. Die Woodford Reserve Destillerie in Kentucky gehört zu den ältesten noch aktiven Brennereien der USA. Sie ist bekannt für ihre traditionsreiche Herstellung in Copper Pot Stills sowie für die Reifung ihrer Whiskeys in einzigartigen Kalksteinlagern.

Tasting Notes

Woodford Reserve Batch Proof 119.5 überzeugt durch ein vielschichtiges Geschmackserlebnis. Bereits im Aroma zeigen sich Noten von Erdnussbutter-Toffee-Keks, begleitet von getrockneten Früchten, Vanille und einem Hauch Zimt. Am Gaumen entfalten sich cremige Hirsebutter, Nelke und Muskatnuss. Der Abgang ist langanhaltend mit Nuancen getrockneter Beeren.

Starkes Umsatzpotenzial in allen Vertriebskanälen

Super Premium American Whiskey erfreut sich einer steigenden Nachfrage.¹ Im E-Commerce wächst Woodford Reserve sechsmal schneller als die gesamte Whiskey Kategorie.² Auch im Gastronomiesektor kann die Marke ihre Distribution kontinuierlich ausbauen und verzeichnet überdurchschnittliche Zuwächse im Umsatz und im Volumen.³

Die streng limitierte Master’s Collection Woodford Reserve Batch Proof 119.5 (59,75 % Vol.) ist ab sofort in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 139,99 Euro (UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E-Commerce erhältlich.

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation entwickelt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach und Benriach, Slane Irish Whiskey, Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilt Brown-Forman seine Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen unter brown-forman.com, über LinkedIn, Instagram und X sowie unter RESPONSIBLEdrinking.eu