The Campbeltown Connection – Sansibar-Whisky bringt exklusive Abfüllung von North Star Spirits auf den deutschen Markt

Iain Croucher ist nicht nur der Gründer der Dal Riata Distillery in Campbeltown, sondern auch seit 2016 der Mastermind hinter North Star Spirits, dem unabhängigen Abfüller, der vor allem durch unkonventionelle Bottlings auffällt. Hier präsentiert Sansibar Whisky eine exklusive Abfüllung von ihm – The Campbeltown Connection. Es ist ein Blended Malt aus einem Springbank-Fass aus dem Jahr 1994, einem Glen Scotia-Fass aus 1992 und einem zehnjährigen Springbank.

Mehr zum außergewöhnlichen Blended Malt, der auch in der Gestaltung besonders ist, nachfolgend in der Info von Sansibar Whisky:

The Campbeltown Connection – Sansibar-Whisky bringt diese exklusive Abfüllung von North Star Spirits auf den deutschen Markt

Eine Reise nach Campbeltown – nicht nur geografisch, sondern auch geschmacklich. Mit The Campbeltown Connection entführt uns North Star Spirits auf eine ganz persönliche Whiskyreise. Ist es ein Rückblick auf die eigene Geschichte? Oder eine Einladung, selbst Teil davon zu werden?

Die Wurzeln von North Star Spirits reichen zurück ins Jahr 2016. In Glasgow gegründet von Iain Croucher, hat sich das unabhängige Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht – durch streng limitierte Einzelfassabfüllungen, mysteriöse „Secret Malts“ und kunstvoll komponierte Blends. Der kompromisslose Qualitätsanspruch wurde mehrfach mit dem Titel “Independent Bottler of the Year” bei den Scottish Whisky Awards gewürdigt.

Mit The Campbeltown Connection präsentiert Croucher eine meisterhafte Vermählung dreier außergewöhnlicher Whiskys: ein Springbank-Fass aus dem Jahr 1994, ein Glen Scotia-Fass aus 1992 und ein zehnjähriger Springbank ergänzen sich zu einer ausdrucksstarken Komposition. Die Verbindung dieser Destillate vereint das Beste, was Campbeltown zu bieten hat – rau, maritim, charaktervoll – doch mit einer feinen Eleganz, wie man sie von North Star gewohnt ist. Iain Croucher versteht es hier, Kraft und Finesse in perfekter Balance zu halten.

Im Folgenden finden sich die Tasting Notes zu dieser einzigartigen Kreation.

Nase: Ein verführerisches Spiel aus süß und zitrisch eröffnet das Bouquet: Zunächst steigen einem intensive Aromen karamellisierter Grapefruit entgegen – saftig, leicht bitter, dabei von einer sirupartigen Süße umhüllt. Darunter entfalten sich feine, cremige Noten frischer Vanilleschoten, die an hausgemachten Pudding erinnern und der Nase eine wohlige Wärme verleihen. Ein ausgewogenes Zusammenspiel von Frische und Tiefe.

Gaumen: Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit maritimer Anmutung: Eine subtile Salzigkeit erinnert an eine frische Brise über der Küste, begleitet von einer wachsartigen Textur, die dem Dram eine angenehme Öligkeit verleiht. Im Hintergrund schwingt ein zarter Hauch von Torf mit – dezent, niemals aufdringlich. Eine komplexe, fein abgestimmte Aromatik.

Abgang: Warme Noten sonnengereifter Orangen sorgen für einen fast mediterranen Ausklang. Eine sanfte Paraffinnote, fast wie von frisch poliertem Bienenwachs, rundet das Finish ab – präsent, aber wohl dosiert und angenehm eingebunden. Ein harmonischer Schlussakkord.

The Campbeltown Connection ist ein beeindruckendes Statement von North Star Spirits – kraftvoll, elegant und zutiefst charaktervoll. Drei herausragende Fässer verschmelzen hier zu einer Hommage an Campbeltown, die sowohl Kenner begeistert als auch Emotionen weckt. Ein Dram mit Tiefe, Seele und großem Wiedererkennungswert.