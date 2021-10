TTB-Neuheit: The Macallan Distill Your World New York Limited Edition

Mit nur 1000 Flaschen ist die Sonderausgabe von Macallan, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, wohl auf die USA beschränkt, aber findige Sammler werden sich davon nicht abhalten lassen, diese für sich aufzutreiben.

Der Macallan Distill Your World New York Limited Edition wurde wie schon andere Abfüllungen in Zusammenarbeit mit El Celler de Can Roca, einem als bestes Restaurant der Welt ausgezeichneten Etablissement in Spanien von Pilly Logan, Macallan Whisky Maker, entwickelt und mit 49,5% vol. abgefüllt. Sechs Fässer, sowohl amerikanische wie auch europäische Eiche, sind geschmacksbildend für diese Abfüllung, die Tasting Notes finden Sie auf den Etiketten, die wir Ihnen untenstehend zeigen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.