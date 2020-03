Wie geht es weiter mit der Whisky Fair in Limburg?

Als eine der größten Messen in Deutschland steht die Whisky Fair Limburg vom 25. bis 26. April 2020 bevor – und natürlich schwebt über dieser Messe so wie über allen anderen ein großes Fragezeichen. Während andere Veranstalter ihre Messen bereits abgesagt oder verschoben haben, hat man aus Limburg dazu bis gestern am Abend nichts gehört.

Nun aber gibt es eine Mail der Veranstalter, die auf die momentane Situation eingeht – aber letztendlich die Fragezeichen nicht gänzlich auflöst. Zwar gehen die Messeveranstalter davon aus, dass die Messe aller Voraussicht nach nicht stattfinden wird, zu einer Absage oder Verschiebung kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht durchringen. So werden wir wohl noch einige Zeit auf eine definitive Entscheidung warten müssen.

Hier die Mail der Veranstalter:

Liebe Freundinnen und Freunde des Whisky-Festivals in Limburg,

aufgrund der Corona-Krise wenden wir uns an Sie, um Ihnen den aktuellen Sachstand zum diesjährigen Festival mitzuteilen.

Auch uns Veranstaltern geht es aktuell so wie allen Bürgern in Deutschland und auch allen betroffenen Nationen dieser Welt. Keiner weiß, was uns in den nächsten Tagen/Wochen erwartet und welche Maßnahmen noch erforderlich werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Land Hessen durch Verordnungen Maßnahmen ergriffen, die in ihrer Ausprägung bis zum 19.04.2020 Bestand haben. Für die Zeit nach dem 19.04.2020 gibt es bisher keinerlei Verordnung. Das Whiskyfair-Team ist der Auffassung, dass wir zum Schutz der Allgemeinheit auch nach dem 19.04.2020 nicht zu der uns gewohnten Realität zurückkehren können. Wir gehen daher stark davon aus, dass das diesjährige Whisky-Festival in Limburg nicht stattfinden kann.

Regelungen, die eine Absage des diesjährigen Whisky-Festivals zur Folge hätten, sind jedoch nicht existent. Aufgrund bereits rechtsverbindlich eingegangener Verträge ist es uns aktuell aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht möglich, die Veranstaltung zum jetzigem Zeitpunkt abzusagen. Keiner weiß, welche weiteren Maßnahmen für die Zeit nach dem 19.04.2020 ergriffen werden. Unter Umständen können die Verordnungen des Landes Hessen uns zur Erfüllung der eingegangenen Verträge verpflichten.

Wir bitten daher jeden Besucher eigenverantwortlich abzuwägen, ob er seine reservierten Hotels oder seine organisierte Anreise jetzt stornieren möchte.

Hinsichtlich der bereits bezahlten Vorverkaufstickets haben wir beschlossen, dass die Tickets im gebuchten Umfang Geltung haben für die eventuell stattfindende Veranstaltung 2020 oder alternativ für die Veranstaltung am 24./25.04.2021.

Dies bedeutet, dass Sie entscheiden können, ob Sie das Festival 2020 besuchen oder das Ticket für die Veranstaltung im nächsten Jahr nutzen möchten. Diese Entscheidung ist unabhängig davon, ob das Festival in diesem Jahr stattfindet oder nicht. Selbstverständlich werden bereits bezahlte Tickets im Falle einer Stornierung erstattet.

Die aktuelle Situation stellt auch für uns eine organisatorische Herausforderung dar, die zu einer gewissen zeitlich verzögerten Bearbeitung von E-Mails führt und zukünftig auch noch führen wird. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es uns als Veranstalter aufgrund der aktuellen Situation und der sich täglich, ja sogar stündlich verändernden Gegebenheiten und Regelungen bisher nur schwer möglich war und ist, das Festival abzusagen oder mitzuteilen, dass es stattfinden wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hessen.de

Die uns betreffende Verordnung finden Sie unter: https://www.hessen.de/sites/default/files/media/staatskanzlei/2020-03-17_vierte_vo_bekaempfung_corona_virus__0.pdf

Bleiben Sie gesund!



Mit freundlichen Grüßen

Ihr Whisky-Fair Team