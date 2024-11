Von der am Bodensee liegende Steinhauser Brennerei erscheint eine neue Abfüllung. Der Brigantia Silvester Whisky ist das sechste und zugleich auch letzte Bottling der Universe Serie. Der Single Malt reifte sechs Jahre in einem Islay Fass und wurde dann in Fassstärke mit 60,4 % Vol. in 240 Flaschen gefüllt.

Hier alle weiteren Details und Informationen zum Brigantia Silvester Whisky, inklusive der offiziellen Verkostungsnotizen:

Neu: Brigantia Silvester Whisky

Die Steinhauser GmbH, ein Familienunternehmen das Weine und Destillate am malerischen Bodensee herstellt, freut sich, eine Reihe aufregender Neuigkeiten mitzuteilen, die unsere Leidenschaft für Qualität und Innovation unterstreichen.

Der Brigantia Silvester Whisky – der sechste und letzte Whisky unserer exklusiven Universe Serie! Ein wahres Meisterwerk für Sammler und Genießer, das mit einer einzigartigen Kombination aus Torfrauch, Rauchspeck und einer subtilen Toffeenote besticht. Am Gaumen entfaltet sich eine intensive Süße, die von kräftigem Torfrauch begleitet wird – ein Geschmack, der lange nachhallt und seinesgleichen sucht. Das BRIGANTIA Single Cask 1188 durfte 6 Jahre in einem Islay Fass reifen und wurde in Fassstärke mit 60,4 % abgefüllt, limitiert auf 240 Flaschen.

Single Cask 1188

Tasting Notes:

Farbe: heller Bernstein

Nase: Eine wunderbare Süße dazu kräftiger Torfrauch, Räucherspeck Geschmack: Intensive Süße, dazu kräftiger Torfrauch im Hintergrund eine leichte Toffeenote

Abgang: Lange anhaltend

Preis: 89,95 €

Ein Familienunternehmen in der 6. Generation

Die Verbindung von Tradition und Innovation sorgt bei uns für Spitzenprodukte.

Hier am Bodensee, wo einst die kleine Hausbrennerei stand, befindet sich inzwischen eine der modernsten Brennereianlagen Europas. Hochwertige regionale Zutaten, schonende Herstellung und eine Expertise, die bis ins Jahr 1828 zurückgeht – das macht unsere Einzigartigkeit aus.