Irish Spirit zum St. Patrick’s Day: Bushmills Irish Whiskey lädt zum Feiern ein (mit Cocktail-Rezept)

Auch in diesem Jahr gibt es Mitte März, genauer gesagt am 17. 3., für Whiskyfreunde und Irland-Liebhaber mit dem St. Patrick’s Day einen guten Grund zu Feiern – und die nordirische Bushmills Distillery hat uns dazu einige Anregungen samt einem Rezept für den „Pot of Gold“, in Cocktail, der laut Bushmills die fruchtigen Noten des Whiskeys hervorragend mit einem Quentchen Süße verbindet.

Mehr dazu, und über die Range von Bushmills, nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish Spirit zum St. Patrick’s Day: Bushmills Irish Whiskey lädt zum Feiern ein

Am 17. März ist es wieder so weit: Der St. Patrick’s Day wird in Irland aber auch weltweit gefeiert. Mit seinen traditionellen Farben, Klängen und Geschichten steht dieser Tag für irischen Lebensstil und die Freude am gemeinsamen Genuss. Bushmills Irish Whiskey, die älteste lizenzierte Whiskeybrennerei der Welt, bietet dafür die perfekte Begleitung – ob als Cocktail-Highlight oder pur im Glas.

Ein „Pot of Gold“ gefällig?

Der St. Patrick’s Day, der jedes Jahr am 17. März gefeiert wird, ehrt das Leben und Wirken des irischen Nationalheiligen St. Patrick, der das Christentum nach Irland brachte. Heute steht der Tag weltweit für irische Kultur, Gemeinschaft und die Freude am Feiern – oft begleitet von traditionellen Speisen, Musik und natürlich einem guten Whiskey. Diese Magie der grünen Insel bringt der „Pot of Gold“ nun ins Glas. Der Cocktail vereint den tiefgründigen, intensiven Charakter des Bushmills Black Bush mit frischen, fruchtigen Noten und einem Hauch von Süße. Die Kombination aus sanftem Irish Whiskey, frischem Zitronensaft und der leichten Schärfe des Ingwerlikörs macht ihn zum idealen Begleiter für eine ausgelassene Feier. Ein bisschen Honeycomb-Toffee und ein Spritzer Goldstaub (essbar, versteht sich) geben dem Drink den besonderen Glamour – und erinnern an das Gold am Ende des Regenbogens, das Irlands Mythen so besonders macht.

Pot of Gold

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush 20 ml Zuckersirup

20 ml Zitronensaft

20 ml Ingwerlikör

1 Eiweiß

Glas: Coupe-Glas

Garnitur: Honeycomb und (wer mag) essbarer Goldglitzer

Alle Zutaten in einen Shaker geben und zunächst ohne Eis trocken shaken, bis das Eiweiß einen leichten Schaum bildet. Dann Eiswürfel hinzugeben und weiter shaken, bis der Drink durchgekühlt ist. In ein vorgekühltes Coupe-Glas abseihen und mit Honeycomb und nach Geschmack auch essbarem Glitzer garnieren.

Für besondere Momente: Bushmills Single Malts

Wer den St. Patrick’s Day auf eine edle und ursprüngliche Weise feiern möchte, greift zu den Single Malt Irish Whiskeys von Bushmills. Ob der 10-jährige mit seinen sanften Honig- und Vanillenoten, der 14-jährige mit Noten der exklusiven Malaga-Fässern, der 16-jährige mit fruchtigen Aromen oder der 21-jährige mit komplexer Eleganz – jeder dieser Single Malt Irish Whiskeys erzählt eine eigene Geschichte. Ideal für alle, die das Besondere suchen und diesen Tag im kleinen Kreis mit Freunden oder der Familie genießen möchten.

Irischer Genuss mit Tradition

Mit mehr als 400 Jahren Erfahrung steht Bushmills für Qualität und Authentizität. Die Whiskeys der Marke sind tief verwurzelt in der irischen Geschichte und Kultur – perfekt, um den Spirit des St. Patrick’s Day zu erleben.

Ob ausgelassene Partynacht oder ruhiger Genussmoment: Bushmills Irish Whiskey macht den St. Patrick’s Day zu einem besonderen Erlebnis. Cheers – oder wie man in Irland sagt: Sláinte!