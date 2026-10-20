Komoro stellt Debüt-Whisky „Komoro Origin“ vor

Vor etwas mehr als drei Jahren startete die japanische Komoro Distillery mit der Destillation (wir berichteten). Nun stellt die japanische Brennerei mit ihrem Master Blender Ian Chang bereits ihren ersten Whisky vor.

Komoro Origin, so der Name der Abfüllung, ist geprägt durch das Mikroklima in der Höhenlage von Komoro und eine präzise Destillation. Zugleich, so lesen wir bei 88 Bamboo (Kanpai!), definiert diese erste Abfüllung den grundlegenden Stil für das künftige Single-Malt-Portfolio der Brennerei.So heißt es weiter:

„Komoro Distillery adds that it builds its whiskies around a core balance of fruit character, oak integration, and mouthfeel. Depth, complexity, and structural integrity are established through four core production pillars: Craftsmanship, deep understanding of nature, dedication to casks and maturation, and a distinctly Japanese sense of aesthetics.“

Um die Einführung des Komoro Origin zu feiern, veranstaltet die Komoro Distillery vom 7. bis zum 15. November Komoro-Destillerie eine „First Release Week“. Neben Masterclasses unter der Leitung des Master Blenders Ian Chang bietet Chief Educator Eddie Ludlow in Japan zwei exklusive Sessions an: „Whisky Basics“ und „Sherry 2“. Alle Veranstaltungen finden auf Englisch statt und werden ins Japanische übersetzt. Mehr zur „First Release Week“, und wie Komoro Origin erworben werden kann, erfahren Sie auf der Website www.komoro-first-release.com.