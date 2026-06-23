Karuizawa Distillers beginnen mit Bau ihrer zweiten Brennerei

Die japanischen Karuizawa Distillers, die bereits sieben Meilen vom ursprünglichen Standort der ehemaligen Karuizawa-Brennerei die Komoro Distillery betreiben (und deren ersten Whisky wir für Novemner erwarten dürfen), beginnen jetzt mit der Umsetzung ihrer Furaliss Distillery (wir stellten Ihnen dieses Projekt bereits vor).

Artist’s impression: inside the new Furaliss Distillery

via The spirits business

Dem Unternehmen ist bewusst, dass dieser Baubeginn in eine wirtschaftlich schwierige Zeit fällt. Und bekräftigt sein Engement. So sagt Koji Shimaoka, Präsident und CEO der Karuizawa Distillers:

“Whisky is one of the few industries where time itself creates value. While market cycles come and go, our focus remains unchanged: creating exceptional whisky, investing patiently in maturation, and building a company that will continue creating value for decades to come.”

Auch Ian Chang, der Ende 202 als ehemaliger Master Blender von Kavalan zu den Karuizawa Distillers wechselte, freut sich auf die entstehende Brennerei:

“For many years, I dreamed of creating a whisky designed specifically for long-term ageing. Furano offers a unique environment unlike anywhere else in Japan. “The combination of climate, nature, and local culture provides an opportunity to create a distinctive style of whisky that reflects the character of this remarkable region.”

Das neue Projekt entsteht im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen KDI, der Seibu Group und der Stadt Furano. Alle drei Parteien verfolgen nach eigenen Angaben eine gemeinsame langfristige Vision: die Wiederbelebung der Region, die Förderung des Whisky-Tourismus und die Herstellung von Premium-Whisky.