Die neunte Ausgabe der Fairy Casks ist da: Gemeinsam mit dem rheinhessischen Weingut Eppelmann hat Mareike Spitzer von irish-whiskeys.de eine interessante Abfüllung eines neunjährigen irischen Single Malts geschaffen, der in Irland ein Finish im deutschen Weinfass erhielt. Die untenstehenden Tasting Notes zeugen von der Komplexität, die der Whiskey durch das Ex-Dornfelder Rotweinfass erlangte.

Ebenfalls unten finden Sie die Verlinkung auf den Shop, wo Sie das Fairy Cask 9 Dornfelder Cask Finish Whiskey erwerben können:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fairy Casks Irish Single Cask Whiskey verführt zum lieblichen Sommertanz in der irischen Anderswelt

Lieblich, anmutig und elegant, so beginnt der diesjährige Sommertanz der irischen Feen. Mit Fairy Cask 2017/2026 Dornfelder Finish verführen die Fabelwesen dabei wieder in das Herz der irischen Anderswelt. Dort verzauberten die Feen bei ihrem mittlerweile neunten Tanz einen neunjährigen, zweifach destillierten Malt in einem Ex-Dornfelder Rotweinfass.

Die Macht der Feen: Fairy Casks 2017/2026 Dornfelder Finish

Ein in 2017 doppelt destillierter Single Malt bildet die Basis für die neueste Abfüllung der Fairy Casks Irish Single Casks Whiskeys. Nach fünfeinhalb Jahren Reifung in einem Ex-Bourbonfass zeigte sich die Macht der irischen Feen bei der Nachreifung in einem exklusiven Dornfelder Rotweinfass. Hierin verbrachte der Whiskey weitere dreieinhalb Jahre. Dabei entstand ein vielschichtiger Whiskey aus dunklen Aromen und von komplexen Geschmacksnoten, ohne das Destillat zu überladen. Vielmehr verlieh das äußerst seltene Dornfelderfass dem neunten Fairy Casks Irish Single Casks Whiskey einen anmutigen und eleganten Charakter, wie es nur die Magie der Feen vermag.

Rheinhessisches Weingut: Neue Kooperation mit dem Weingut Eppelmann

Fairy Casks 2017/2026 Dornfelder Finish ist die neueste Kooperation zwischen Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de und dem rheinhessischen Weingut Eppelmann. Erneut sendete die unabhängige Abfüllerin ein exklusive Weinfass nach Irland, um das Fass dort für ein Finish zu belegen. Bereits in 2023 entstand so das Fairy Casks 2016/2023 Chardonnay Finish. Wie damals schon ist jetzt das Dornfelderfass wieder eine Seltenheit in der Fassreifung.

Hinzu kommt die Qualität, für die das Weingut Eppelmann steht. Der bio-zertifizierte Betrieb produziert Weine von hervorragender Güte und besitzt eine Reputation über Rheinhessen hinaus. Qualität, die sich bis in die Whiskeys zeigt.

Hochwertige Einzelfässer im Bunde mit den irischen Feen

Mit Fairy Casks Irish Single Casks Whiskeys spielt das Team um Mareike Spitzer regelmäßig mit der Macht der irischen Feen und der kraftvollen Wirkung guter Nachreifungen. So enstanden über die Jahre mittlerweile neun Einzelfassabfüllungen, die jede für sich zu überzeugen wusste. Die Beliebtheit der Serie bei den deutschen Whiskeygenießern weiß dies zu bezeugen.

Den Whiskey können Sie im Online-Shop von irish-whiskeys.de bestellen.

Vol.: 56,7 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Abfüller: Irish Whiskeys Germany

Aroma: Haselnuss, Rosinen, dunkler Weingummi, Vanille

Geschmack: würzige Noten, reife Trauben, geröstete Walnuss, Muskat, cremig

Nachklang: langhaltend mit würzigen Noten