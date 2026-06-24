Drei neue Single Casks, schottischer Single Malt, der in Deutschland nachgereift wurde, hat Malte Schweia als unabhängiger Abfüller Dram Way jetzt auf den Markt gebracht – jeweils in einer Mini-Auflage von nur 30 Flaschen. Um welche Malts es dabei geht, darf leider nicht verraten werden, jedenfalls stammen sie aus drei traditionsreichen schottischen Brennereien.

Mehr zu den drei Bottlings unten, auch die Bezugsquelle ist über ein Link zu erreichen:

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Dram Way veröffentlicht drei neue Single Malt Whiskys in Fassstärke

Experimental Series V, Experimental Series VI und The Inner Circle 2026 sind seit dem 20. Juni 2026 auf dramway.de erhältlich – jeweils limitiert auf nur 30 Flaschen.

Dram Way meldet sich mit gleich drei neuen Single Malt Whisky Abfüllungen zurück. Seit dem 20. Juni 2026 sind die Experimental Series V, die Experimental Series VI sowie The Inner Circle 2026 auf dramway.de erhältlich. Alle drei Whiskys wurden in Deutschland nachgelagert und abgefüllt, erscheinen in Fassstärke und sind jeweils auf 30 Flaschen limitiert.

Mit den beiden neuen Experimental-Series-Abfüllungen setzt Dram Way die eigene Reihe ungewöhnlicher Fassreifungen fort. Die Serie steht für Whiskys, die bewusst Grenzen ausloten, besondere Fassideen präsentieren und zeigen, wie vielfältig Single Malt Whisky jenseits klassischer Reifungswege sein kann. Ergänzt werden die beiden Experimente durch The Inner Circle 2026, eine Abfüllung, die der Dram-Way-Community gewidmet ist.

„Die Experimental Series ist für mich der Ort, an dem ich besondere Fassideen ausprobieren kann. Gerade das Franzbrötchen-Finish ist dabei eine tolle Verbindung aus experimenteller Whiskyidee und regionalem Bezug. Mit The Inner Circle 2026 kommt außerdem eine Abfüllung dazu, die sich ganz bewusst an die Community richtet, die Dram Way von Anfang an begleitet“,

sagt Malte Schweia, Gründer von Dram Way.

Experimental Series V – Sake Cask Finish

Der fünfte Teil der Experimental Series ist ein heavily peated Single Malt Whisky aus dem Jahrgang 2015. Sein Finish erhielt der Whisky in einem Fass, das zuvor japanischen Sake enthielt. Die Abfüllung verbindet kräftigen Rauch mit einer floralen, leicht salzigen und überraschend eleganten Seite.

In der Nase zeigt sich der Rauch zunächst zurückhaltender als erwartet. Stattdessen treten florale und kräuterige Noten hervor, begleitet von weißen Blüten, frischem Holz und feiner Würze. Am Gaumen kommt die Rauchigkeit deutlicher nach vorne, bleibt aber rund und zugänglich. Das Sakefass verleiht dem Whisky eine salzige, florale Komponente und zieht die kräftige Rauchigkeit harmonisch glatt. Im Abgang bleibt ein langes Zusammenspiel aus Rauch, Salz und floralen Anklängen.

Die Abfüllung wurde mit 57,4 % vol. in Fassstärke abgefüllt. Es gibt 30 Flaschen à 0,5 Liter. Der Preis liegt bei 80 Euro.

Experimental Series VI – Franzbrötchen Cask Finish

Mit der Experimental Series VI kehrt das Franzbrötchenfass zurück. Diesmal trifft das besondere Finish auf einen heavily peated Single Malt Whisky aus dem Jahrgang 2018. Das Ergebnis ist eine kraftvolle Abfüllung, bei der Rauch, Zimt, Gebäcknoten und die würzige Süße eines frisch gebackenen Franzbrötchens zusammenfinden.

In der Nase trifft leichter Rauch auf das typische Zitrusaroma des Grunddestillats. Das Franzbrötchenfass bleibt zunächst etwas im Hintergrund, zeigt aber bereits feine Gebäcknoten, Buttergebäck und eine angenehme Zimtwürze. Am Gaumen folgt ein kräftiger Antritt mit ordentlich Rauch. Der Alkohol schiebt gut an, bleibt aber eingebunden. Besonders der charakteristische Zimteinschlag prägt den Whisky und gibt ihm eine fast winterlich-gemütliche Note. Der Abgang ist lang, wärmend und wird von Rauch, feiner Süße und würzigem Zimt getragen.

Die Abfüllung wurde mit 55 % vol. in Fassstärke abgefüllt. Es gibt 30 Flaschen à 0,5 Liter. Der Preis liegt bei 80 Euro.

The Inner Circle 2026 – Cherry Wine Cask Finish

The Inner Circle 2026 ist die nicht-rauchige Community-Abfüllung von Dram Way. Der Single Malt Whisky aus dem Jahrgang 2014 erhielt sein Finish in einem Kirschweinfass und verbindet damit fruchtige Tiefe, würzige Kraft und eine persönliche Bedeutung innerhalb der Dram-Way-Geschichte.

Das Kirschweinfass zeigt sich bereits in der Nase sehr präsent. Zusammen mit dem fein gebrannten Grunddestillat entsteht eine Verbindung aus Frucht, Kraft und Eleganz. Am Gaumen ist der Whisky direkt präsent, fruchtig-würzig und trotz seines höheren Alters druckvoll. Die Kirscharomen stehen klar im Mittelpunkt, ohne den Whisky eindimensional wirken zu lassen. Der Abgang ist wärmend, fruchtig und von einem feinen Eicheneinschlag begleitet.

Die Abfüllung wurde mit 50 % vol. in Fassstärke abgefüllt. Es gibt 30 Flaschen à 0,5 Liter. Der Preis liegt bei 85 Euro.

Alle drei neuen Dram-Way-Abfüllungen sind seit dem 20. Juni 2026 auf www.dramway.de erhältlich.