Jetzt erhältlich: SLYRS Weihnachtsedition 2026 – White Port Cask Finish

Mit einem White Port Cask Finish hat die Destillerie SLYRS ihre diesjährige Weihnachtsedition ausgestattet – und sie mit 43% vol. Alkoholstärke in insgesamt 500 Flaschen zu 0,375l gefüllt. Nachdem die Mitglieder der SLYRS Community gestern ein Vorkaufsrecht wahrnehmen konnten, sind die restlichen Flaschen nun für alleverfügbar.

Mehr zur SLYRS Weihnachts-Edition 2026 – White Port Cask Finish und wie Sie an eine Flasche kommen können, untenstehend:

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Die SLYRS Weihnachts-Edition 2026 – White Port Cask Finish

Ein Genuss, der nach Kaminfeuer, festlicher Stimmung und genussvollen Winterabenden schmeckt

Ein besonderer Whisky für die genussvollste Zeit des Jahres: Die SLYRS Weihnachtsedition 2026 verbindet acht Jahre Reife mit der fruchtigen Eleganz eines ausgewählten White Port Casks.

Im Juli 2018 destilliert, reifte dieser Single Malt zunächst fünf Jahre in amerikanischer Weißeiche. Ab Juli 2023 erhielt er im White Port Cask PWW 23/04 sein besonderes Finish und entwickelte bis September 2026 seinen vielschichtigen Charakter.

Vollreife rote Birnen, Mirabellen und Quitten bringen intensive Fruchtigkeit ins Glas. Feine Mandeln, grüne Nüsse und ein Hauch Orangenschale erinnern an winterliche Genussmomente. Dazu kommen elegante Eichenwürze und herbe Traubennoten. Eine harmonische Verbindung, die wunderbar in die Weihnachtszeit passt.

Am Gaumen zeigt sich der Whisky überraschend trocken und angenehm weich. Sein langer, leicht öliger Nachklang erinnert an einen trockenen Wein und klingt ohne alkoholische Schärfe aus.

Nicht kühlfiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen. Limitiert auf 500 Flaschen.

Geschmack: Überraschend trocken und angenehm weich. Feine Eichenwürze trifft auf grüne Nüsse, Mandeln und herbe Traubenkerne. Klar strukturiert und harmonisch ausbalanciert.

Geruch: Vollreife rote Birnen, Mirabellen und Quitte, begleitet von feinen Mandelnoten und einem Hauch Orangenschale. Fruchtig, elegant und vielschichtig

Nachklang: Lang, weich und leicht ölig, mit dem Charakter eines trockenen Weins. Traubennoten und feine Gerbstoffe bleiben präsent, ganz ohne alkoholische Schärfe.

Erhältlich hier im Webshop von Slyrs