Über zwei Auszeichnungen beim Concours Mondial de Bruxelles 2027 (CMB) freut sich die Brennerei Schraml, Whiskyfreunden vor allem bekannt durch ihren Stonewood Whisky – und über eine Nominierung für die Germany‘s Best Whisky Award, die übernächstes Wochenende in Wiesbaden vergeben werden.

Zusätzlich kündigt man die Eröffnung eines neuen Warehouse in Weiden an – und das alles kompakt in der nachfolgenden Pressemitteilung. Bleibt uns nur noch, herzlich zu gratulieren!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Doppeltes Gold für Stonewood – und ein neues Kapitel!

Was für ein großartiger Erfolg! Stonewood wurde beim Concours Mondial de Bruxelles 2027 (CMB) gleich zweimal mit Gold ausgezeichnet. Überzeugen konnten Stonewood Woaz Marsala One und Malts of Germany Stonewood.

Und es geht noch weiter: der bereits mehrfach ausgezeichnete Stonewood Drà PX One wurde für Germany‘s Best Whisky Award nominiert. Es bleibt also spannend!

Und auch in Sachen Promotion geht es weiter: schon bald eröffnet das neue Stonewood Warehouse III in Weiden in der Oberpfalz. Ihr dürft gespannt sein, was euch dort erwartet!

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