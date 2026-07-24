It’s coming home – wenn das schon nicht für den Titel und England gilt, dann zumindest für die Hall of Angels‘ Share und die neue Tonhalle in Villingen-Schwenningen. Denn nach einer einjährigen Pause, die Terminkonflikten geschuldet war, ist die beliebte Messe wieder zurück im angestammten Ort. Und: Ab sofort gibt es Tickets dafür (über die Verlinkung am Ende des Artikels).

Lesen Sie untenstehend, was Sie an den drei Messetagen vom 6. bis 8. November 2026 erwartet:

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Hall of Angels‘ Share kehrt 2026 in die Neue Tonhalle zurück – Vorverkauf gestartet

Nach der Warehouse Edition im vergangenen Jahr kehrt die Hall of Angels‘ Share vom 6. bis 8. November 2026 wieder an ihren langjährigen Veranstaltungsort zurück: die Neue Tonhalle in Villingen-Schwenningen. Der Vorverkauf für die Whisky- und Rummesse hat begonnen. Besucher können sich bereits ihre Messetickets sowie die beliebten messebegleitenden Tastings sichern.

Mit der Rückkehr in die Tonhalle knüpft die Hall of Angels‘ Share an ihre erfolgreiche Geschichte an und entwickelt das Konzept gleichzeitig konsequent weiter. Im Mittelpunkt stehen auch 2026 persönliche Begegnungen, hochwertige Spirituosen und der direkte Austausch mit den Menschen hinter den Marken. Zahlreiche Brennereien, Importeure, unabhängige Abfüller und Markenbotschafter präsentieren ihre Produkte persönlich und laden Besucher dazu ein, die Geschichten hinter den Whiskys und Rums aus erster Hand kennenzulernen.

Die Hall of Angels‘ Share versteht sich bewusst nicht als anonyme Großveranstaltung, sondern als Messe mit besonderem Flair. Die überschaubare Atmosphäre ermöglicht intensive Gespräche, individuelle Empfehlungen und viel Zeit zum Probieren. Ergänzt wird das Angebot erneut durch eine eigene Rum-Lounge, die Liebhaber hochwertiger Rums ebenso anspricht wie neugierige Entdecker.

Auch die Rückkehr in die Neue Tonhalle bringt einen besonderen Vorteil mit sich. Die Messe liegt in unmittelbarer Nähe zur historischen Villinger Innenstadt. Restaurants, Cafés und Hotels sind bequem zu Fuß erreichbar und machen die Hall of Angels‘ Share zu einem genussvollen Wochenende, das weit über den eigentlichen Messebesuch hinausgeht.

Jeder Messetag mit eigenem Charakter

Die drei Messetage sprechen unterschiedliche Besuchergruppen an.

Der Freitag bildet den offiziellen Auftakt der Messe und bietet die beste Gelegenheit, exklusive Sonderabfüllungen und limitierte Editionen in voller Auswahl zu entdecken. Gerade Sammler und Liebhaber außergewöhnlicher Whiskys nutzen diesen Tag gerne, um sich besondere Flaschen zu sichern.

Am Samstag ergänzen die beliebten Masterclasses das Messeprogramm. Internationale Markenbotschafter und Whiskyexperten führen durch ausgewählte Verkostungen und geben spannende Einblicke in Brennereien, Fassreifung und Produktionsphilosophien.

Wer ein Tasting besuchen möchte, kann seinen Messebesuch ideal auf den passenden Zeitslot abstimmen oder die Messe an einem weiteren Tag besuchen und daraus ein genussvolles Whisky-Wochenende machen.

Der Sonntag bietet schließlich eine besonders entspannte Atmosphäre. Viele Besucher schätzen die Gelegenheit, sich in aller Ruhe mit Ausstellern, Produzenten und

Markenbotschaftern auszutauschen, neue Abfüllungen kennenzulernen und das Messewochenende entspannt ausklingen zu lassen.

Messeabfüllungen gehören wieder zu den Höhepunkten

Ein besonderer Höhepunkt der Hall of Angels‘ Share sind die exklusiven Riegger’s Selection Messeabfüllungen.

Dabei handelt es sich um sorgfältig ausgewählte Einzelfässer, die direkt aus dem Warehouse von Wein-Riegger in die Neue Tonhalle gebracht werden. Die Whiskys bleiben dabei vollkommen naturbelassen: ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Fassstärke. Erst während der Messe erhalten die Flaschen ihr exklusives Messeetikett und werden vor Ort verkapselt.

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher dabei selbst: Wer möchte, kann seine persönliche Flasche direkt an am Fass eigenhändig abfüllen und erhält damit ein ganz individuelles Erinnerungsstück an die Hall of Angels‘ Share 2026.

Mit ihrer Mischung aus hochwertigen Ausstellern, persönlichen Begegnungen, exklusiven Messeabfüllungen und einem abwechslungsreichen Tastingprogramm verspricht die Hall of Angels‘ Share auch 2026 wieder ein besonderes Wochenende für Whisky- und Rumbegeisterte.

Weitere Informationen sowie Tickets und Tastings sind unter www.whiskymesse- villingen.de erhältlich.