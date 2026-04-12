Whisky im Bild: Die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2026 – Unsere Eindrücke vom ersten Messetag

Die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2026 empfängt an diesem Wochenende ihre Besuchenden wieder in der Classic Remise in Düsseldorf. Im Ambiente der Industriekultur in Kombination mit hochwertigen-historischen Fahrzeugen bieten wieder Händler, Importeure und Distributoren, Destillerien und unabhängige Abfüller ihre Auswahl an Whisk(e)ys, feinen Spirituosen und Weiterem rund um die Genuss-Kultur an. Heute findet die Whisky Fair Rhein-Ruhr ihre Fortsetzung. Um 12.00 Uhr öffnen sich die Türen, und schließen erst wieder um 19.00 Uhr.

Begleiten Sie uns auf unserem Rundgang über Whisky Fair Rhein-Ruhr am gestrigen Samstag. Wir wünschen viel Vergnügen und gute Unterhaltung: