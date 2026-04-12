DeutschlandExclusivVeranstaltungWhisky im Bild

Whisky im Bild: Die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2026 – Unsere Eindrücke vom ersten Messetag

In der Classic Remise Düsseldorf startete gestern die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2026 – Heute findet die Messe ihre Fortsetzung

Die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2026 empfängt an diesem Wochenende ihre Besuchenden wieder in der Classic Remise in Düsseldorf. Im Ambiente der Industriekultur in Kombination mit hochwertigen-historischen Fahrzeugen bieten wieder Händler, Importeure und Distributoren, Destillerien und unabhängige Abfüller ihre Auswahl an Whisk(e)ys, feinen Spirituosen und Weiterem rund um die Genuss-Kultur an. Heute findet die Whisky Fair Rhein-Ruhr ihre Fortsetzung. Um 12.00 Uhr öffnen sich die Türen, und schließen erst wieder um 19.00 Uhr.

Begleiten Sie uns auf unserem Rundgang über Whisky Fair Rhein-Ruhr am gestrigen Samstag. Wir wünschen viel Vergnügen und gute Unterhaltung:

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Whiskyfun: Angus verkostet Macallan und Glen Keith
Nächster Artikel
Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (489)

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -