TTB-Neuheit: Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet

Ein neuer Johnnie Walker Blue Label steht laut der us-amerikanischen TTB-Datenbank in den Startlöchern, und was ihn unter anderem so interessant macht, ist die Inklusion von Whisky aus der Destillerie Brora: Der Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet ist laut Rückseitentext eine Hommage an den Winter, und für ihn wurden durch Master Blenderin Emma Walker Fässer ausgesucht, die in den „kältesten Wintern in Schottland“ mit New Make befüllt wurden.

Der Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet ist mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und er ist in Partnerschaft mit der Wintermodemarke Perfect Moment aus Chamonix entstanden. Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.