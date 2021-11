PR: Whisky Wonderland – Besondere Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Für die kommende Weihnachtszeit hat Diageo eine Auswahl seiner Whiskys als besondere Geschenkideen vorbereitet. In der heutigen Presseaussendung stellt uns und Ihnen Diageo diese vor, inklusive Online-Bestellmöglichkeit im Konzern-eigenen Web-Shop:

Whisky Wonderland – Besondere Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Berlin, 02.11.2021 – Christmas is coming! Bereits seit einigen Wochen schmücken Schokoladenweihnachtsmänner und Spekulatius die Supermarktregale und nicht mehr lange, dann füllen sich auch die Innenstädte wieder mit Menschen, die auf der Suche nach dem perfekten Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sind. Für alle, die die Suche in diesem Jahr mit etwas mehr Vorlauf angehen möchten, präsentieren wir eine Auswahl an edlen Whisky-Sorten für jeden Geldbeutel:

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST & RARE PITTYVAICH

Soll es etwas ganz exklusives, luxuriöses und historisches sein? Alle Editionen der Johnnie Walker Blue Label Ghost & Rare Reihe entspringen sogenannten Ghost Distilleries – Destillerien, die bereits vor vielen Jahren stillgelegt wurden. Die neueste Edition in der Ghost & Rare Reihe ist die bereits vierte streng limitierte Edition. Das Herzstück des Johnnie Walker Blue Label Ghost & Rare Pittyvaich bildet ein Single Malt der lediglich von 1974 bis 1993 aktiven Pittyvaich Distillery. Johnnie Walker und Master Blender Jim Beveridge vermählten ihn mit Single Grains der beiden Ghost Distilleries Port Dundas und Carsebridge sowie mit Single Malts aus Mannochmore, Auchroisk, Cragganmore, Strathmill und Royal Lochnagar. Dieses unvergleichliche „Wasser des Lebens“ bietet eine einzigartige geschmackliche Tiefe, in der die fruchtige Süße frischer Äpfel, eine Prise Zimt und frische Beeren in einem Finish mit Noten von Bourbon-Vanillezucker ihren krönenden Abschluss finden. Eine seltene und beispiellose Gelegenheit, die Charaktertiefe von Whiskys und Destillerien zu genießen, deren Geist in ihren äußerst kostbaren und raren Beständen weiterlebt – das perfekte Geschenk für alle, die das Einzigartige lieben.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ICON 2.0

Durch die Kombination aus Schottlands seltensten und außergewöhnlichsten Whiskys ist der Johnnie Walker Blue Label ein unvergleichliches Meisterwerk. In dieser Edition werden reife Malt und Grain Scotch Whiskys zu einer vielschichtigen Symphonie vereint und ergeben eine wahre Geschmacksexplosion. Der weiche, ausgeglichene Scotch entfaltet Schokoladennoten mit blumigen und würzigen Aromen – veredelt durch einen unglaublich langsamen, geschmeidigen Abgang mit ausgewogenen Honig- und Rauchnoten. Ein außergewöhnlicher Blend für besondere Anlässe: Nur eines von 10.000 Fässern besitzt die einzigartige Johnnie Walker Blue Label-Qualität.

TALISKER 10 LUXURY GIFTPACK

So tiefgründig und rau wie seine stürmische Heimatinsel: Mit seinem vollmundigen und kräftigen Geschmack entführt der Talisker Single Malt Whisky geradewegs in seine Heimat Schottland. Das Urgestein der Talisker Familie wird seit 1830 in der ältesten Destillerie der Isle of Skye gebrannt und erlangt seine meersalzig-würzige Komplexität in den zehn Jahren, die er in amerikanischen Eichenfässern reift. Duft und Geschmack des Talisker Whiskys erinnern an die raue Küste Schottlands und sorgen mit torfigen, rauchig-süßen Noten sowie einem wärmenden, pfeffrigen Abgang für einen intensiven Küstenflair. In der maritimen Geschenkbox ist dieser Scotch das perfekte Geschenk für alle, die den besonderen Stil der Single Malt Whiskys und den stürmischen Charakter der schottischen Inseln entdecken wollen.

SINGLETON DUFFTOWN 12

Perfekt vollmundig, ausgewogen und weich – das beschreibt den unverwechselbaren Geschmack des 12 Jahre alten Singleton Dufftown am Besten. Zurückzuführen ist dieser auf die einzigartige Auswahl an Bourbon-Fässern, in denen er reift und lagert. Diese Fässer liefern kräftige und fruchtige Aromen, wodurch im Abgang honigsüße Vanilletöne freigesetzt werden. Dieser Whisky ist der perfekte Einstieg für Alle, die die Welt der Single Malts ganz neu für sich entdecken möchten. Er bietet süße, fruchtige Noten und eine anhaltende, angenehme Wärme. Das leichte Aroma gerösteter Nüsse ergänzt sich perfekt mit dem Geschmack von schwarzer Johannisbeere, braunem Zucker und einem Hauch von cremigem Karamell, Apfelkompott und Espresso.

WEITERE GESCHENKSETS

