PR: Platz 1 bei der “Falstaff Spirits Trophy“ für Rogner‘s Whisky „Old John“

Hermann und Elisabeth Rogner freuen sich über ihren Erfolg bei der Falstaff Spirit Trophy. Bei diesem Wettvewerb konnte Rogner‘s Whisky „Old John“ 94 Punkt erzielen, und sicherte sich damit Platz 1 in der Kategorie „Whisky Around The World“. Und wir gratulieren den Rogners ganz herzlich zu diesem Erfolg.

„Old John“ war allerdings nicht die einzige Abfüllung der Rogners, die bei der Falstaff Spirit Trophy erfolgreich war. Welche noch ausgezeichnet wurden, und wie Sie sich eine Flasche des prämierten Whiskys „Old John” sichern können, lesen Sie in der Presseaussendung, die wir erhielten:

Platz 1 bei der “Falstaff Spirits Trophy“ für Rogner‘s Whisky „Old John“

Rund 800 Produkte aus dem In- und Ausland traten bei der „Falstaff Spirits Trophy 2021“ an – dabei durften die Whiskys und Spirituosen aus dem Hause Rogner natürlich nicht fehlen. Bei dieser wichtigen internationalen Verkostung konnten wir hervorragende Ergebnisse nach Roiten holen.

Besonders stolz sind wir auf Platz 1 für unseren 18 Jahre gereiften Whisky „Old John“ in der Kategorie „Whisky Around The World“. Auch unser „Gin for my Queen“ überzeugte die Fachjury. Mit 94 Bewertungspunkten erreichte dieser Gin den zweiten Platz in seiner Kategorie.

Besonders beliebt bei Whiskyfreunden ist auch unser „Whisky 3/3“, der seinen Namen von den drei verwendeten Getreidesorten erhält. Die Verkoster von Falstaff prämierten ihn mit 93 Punkten und nur knapp dahinter rangiert unser „Whisky No. 2“. Mit einem Hauch Exotik kam unser Rum „Hermano Solera“ zum Tasting und ein klassischer Brand aus Williams-Birnen rundete das Sortiment ab.

Um unsere Qualität unter Beweis zu stellen, nehmen wir an solchen umfassenden Verkostungen teil. Das außergewöhnliche Ergebnis zeigt uns, dass wir mit unserer Destillerie seit mehr als 20 Jahren auf dem richtigen Weg sind.

Der prämierte Whisky „Old John” ist in einer dekorativen Holzkassette mit zwei Whiskygläsern im Online-Shop auf www.destillerie-rogner.at und auch ab Hof in Roiten erhältlich.