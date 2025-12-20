Und hier, wie versprochen, die zweite Meldung über Glenfarclas nach unserem Bericht vom Tasting auf Whiskyfun: Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen informiert uns darüber, dass die neuen Abfüllungen der Glenfarclas The Family Casks Autumn Collection eingetroffen sind und nun auch in Deutschland im Fachhandel zu finden sein werden.

Insgesamt sind es drei Abfüllungen aus den Jahren 2010, 2009 und 2002. Während die ersten beiden im First Fill Oloroso Sherry Butt gereift wurden, stammt das Bottling Vintage 2002 aus einem 4th Fill Sherry Hogshead. Hier wird dann eher der Charakter des Liquids als jener des Fasses dominant sein – eine recht interessante Ausprägung einer Glenfarclas-Abfüllung.

Hier die Infos, die wir für Sie erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEU Glenfarclas The Family Casks – Autumn 2025 Collection

Die neue Autumn 2025 Collection der Glenfarclas Family Casks Series ist in Deutschland eingetroffen! Drei spannende Editionen präsentieren sich in der neusten Kollektion.

Unter anderem ein Vintage 2010, Vintage 2009 & der Vintage 2002. Glenfarclas stellt in dieser außergewöhnlichen Serie den neuesten Jahrgang 2010 vor, gereift im First Fill Oloroso Sherry Butt, ergänzt durch den Vintage 2009, ebenfalls aus einem First Fill Oloroso Sherry Butt. Abgerundet wird die Kollektion durch den Vintage 2002, gereift im 4th Fill Sherry Hogshead.

Glenfarclas Family Casks Vintage 2010

Cask No. 531

1st Fill Oloroso Sherry Butt

Premium Holzkiste

59,2 % Vol.

Glenfarclas Family Casks Vintage 2009

Cask No. 1118

1st Fill Sherry Butt

Premium Holzkiste

60,3 % Vol.

Glenfarclas Family Casks Vintage 2002

Cask No. 88

4th Fill Sherry Hogshead

Premium Holzkiste

58,9 % Vol.

The Family Casks:

Die Glenfarclas Family Casks sind eine einzigartige Sammlung der besten Single Casks aus dem historischen Fasskeller der Brennerei. Weltweit ist keine vergleichbare Kollektion alter und seltener Malts bekannt, die über einen Zeitraum von 54 Jahren – von 1954 bis in die 2000er Jahre lückenlos reicht und ausschließlich aus einer Destillerie stammt. Der gereifte Whisky verlässt das Fass in Cask Strength und präsentiert sich in einer hochwertigen Holzverpackung – eine absolute Besonderheit!