TTB-Neuheiten: Octomore 17.4 und Glen Scotia Campbeltown Malts Festival 2026 Limited Edition

Starten wir diesen Sonntag gleich wieder mit zwei Neuheiten aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank: Nachdem wir Ihnen vor geraumer Zeit die Octomore 17.1 bis 17.3 vorstellen durften, die uns 2026 erfreuen werden, ist nun auch das Label für den Octomore 17.4 aufgetaucht. Er wird sieben Jahre alt , in Oloroso-Casks und in French Virgin Oak gereift und mit Concerto Barley vom schottischen Festland gebrannt sein. Abgefüllt wird der mit 108,2ppm getorfte Octomore 17.4 mit 57,2% vol. Alkoholstärke. So sehen die Etiketten aus:

Weiters dürfen wir uns auf die ebenfalls sieben Jahre alte Abfüllung von Glen Scotia für das Campbeltown Malts Festival 2026 freuen, das übrigens vom 18. bis 23. Mai 2026 stattfinden wird. Es ist ein Medium Peated Whisky mit Ruby POrt Cask Finish, der mit 53,9% vol. Alkoholstärke in die Flasche kommt.

Die Tasting Notes auf der Rückseite versprechen Wellen von reichem Torfrauch, die auf cremige Vanillenoten treffen und sich mit dem küstennahen Charakter von Glen Scotia verbinden. Dabei offenbart sich ein lebendiges Zusammenspiel von roten Fruchtaromen, die aus dem sechsmonatigen Finish in Ruby Port-Fässern stammen. Weiters entfalten sich Noten von Schwarzkirschmarmelade, dunkler Kirsche und wärmenden Gewürzen über cremigem Fudge und einer sanften Salzigkeit, die in einen langen, rauchigen Abgang mündet.

Und das hier sind die Etiketten: