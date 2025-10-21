Neu bei Kirsch Import: Mmmysteriöses & Rares von Signatory, neue Millstone-Abfüllungen und Compass Box Brûlée Royale

Es ist Dienstag, und es gibt wieder Neues für Whiskyliebhaber in Deutschland und Österreich zu vermelden: Kirsch Import hat einige interessante Neuheiten im Portfolio, darunter vier Bottlings von Andrew Symington und seiner Marke Signatory Vintage, zwei Millstone-Abfüllungen von den Zuidam Distillers in den Niederlanden, sowie den neuen Compass Box Brûlée Royale, der schon die Besucher auf der Whisky Live Hamburg begeistern konnte.

Wie üblich finden Sie hier alle Infos zu den Bottlings – die Abfüllungen selbst finden Sie in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens:

Vor zehn Tagen noch auf der Whisky Live Germany, jetzt im Newsletter: Andrew Symington begeistert Connaisseure mit Whiskyschätzen aus seinem über 10.000 Fässer umfassenden Holzportfolio.



Seinen Glenrothes 1995/2025 hütete die Branchenlegende rund 30 Jahre lang. Für die Serie Symington’s Choice füllte das First Fill Oloroso Sherry Butt 499 Flaschen mit herrlichen Oldschool-Noten von Leder, Zartbitterschokolade, Datteln und Muskat.



Auch der Mortlach 2008/2025 ist Chefsache. Nach 17 Jahren im erstbefüllten Bourbonfass kombiniert er den kraftvollen, fleischigen Charakter des „Beast of Dufftown“ mit der hellen Frucht und weichen Süße aus der amerikanischen Eiche.



Für den Pulteney 2008/2025 ließ Andrew Symington Küstenmalt im First Fill Bourbon Barrel reifen. Wer eine der 199 Flaschen ergattert, erhält abwechslungsreiche Einblicke in den Highlander, dessen ältere Standards für gewöhnlich aus einer Kombination von Sherry- und Bourbonholz entstehen.



Mit dem „mmmysteriösen“ Speyside (M) 2009/2025 aus der 100 Proof Exceptional Cask Edition werfen Genießer zudem einen unabhängigen Blick auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der Preis-Leistungs-Knaller kommt mit 57,1% vol. zu seiner Fangemeinde und entfaltet elegante, weiche und fruchtige Noten aus 16 Jahren in Oloroso Sherry Butts.

Glenrothes 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice



30 Jahre

Dest.: 05/06/1995

Abgef.: 01/08/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 6980

499 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice



17 Jahre

Dest.: 13/03/2008

Abgef.: 07/08/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 800108

207 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pulteney 2008/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice



17 Jahre

Dest.: 27/05/2008

Abgef.: 07/08/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 800017

199 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Speyside (M) 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #13



16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Diversität aus den Niederlanden: Whiskys aus eigenem Getreide & Likörweinfässern

Unabhängig, in Familienhand und nach dem „farm to glass“-Prinzip produzierter Whisky ist nicht nur in Schottland rar: Die Zuidam Distillers sind eine der letzten Brennereien der Niederlande, die nach den traditionellen Idealen arbeitet.



Noch seltener: Für den Millstone 2018/2025 – Pajarete Wine Cask kam großteils Getreide aus eigenem Anbau ebenso zum Einsatz wie seltene Likörweinfässer aus Andalusien. Das Resultat nach siebenjähriger Vollreifung in den Pajarete-Fässern? Ein üppiger Whisky mit eleganter Süße und ledriger Würze.



Smuggler’s Trail ist die Single-Blended-Reihe der Niederländer – warm, weich, vollmundig und damit nicht nur preislich zugänglich. Dafür vermählt Zuidam verschiedene, in den hauseigenen Pot Stills gebrannte Whiskysorten: Single Malt, Weizenwhisky aus Weizen und gemälzter Gerste sowie Grain Whisky aus Roggen, Mais, Weizen, Dinkel und gemälzter Gerste.



Für die Sonderedition Smuggler’s Trail – Peated Oloroso Cask reiften alle Bestandteile ausschließlich in alten Sherryfässern – angefangen beim getorften Single Malt der Brennerei. Sie verleihen dem Whisky seine dunkle Farbe und Noten von Schokorosinen.

Millstone 2018/2025 – Pajarete Wine Cask

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Special #36



7 Jahre

Dest.: 12/07/2018

Abgef.: 28/08/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Pajarete Wine Casks

687 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Smuggler’s Trail – Peated Oloroso Cask

Zuidam Distillers Dutch Single Blended Whisky



Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Königlich genießen mit Compass Box Brûlée Royale: Blended Malt aus maßgeschneiderten American Oak Casks

Für Brûlée Royale ließ sich Compass Box von François Massialot inspirieren, dem visionären Koch, der in den Küchen von Versailles das erste Rezept für das schrieb, was man heute als Crème Brûlée kennt.



Versailles war im 17. Jahrhundert das schillernde Zentrum für Innovationen in Kunst, Wissenschaft und Gastronomie. Bei der Zubereitung von perfekten Desserts für den königlichen Appetit wurde Massialot sowohl für seinen Ideenreichtum als auch seine Genauigkeit bekannt. Zum Beispiel beim Karamellisieren von Zucker mit einer glühenden Feuerschaufel.

Mit dem gleichen Streben nach Perfektion verwenden Independent Stave Co. aus Missouri computergesteuerte Rösttechniken, um komplexe Aromen aus amerikanischer Weißeiche zu gewinnen.



Neben First Fill Bourbon Barrels baut Brûlée Royale auf die maßgeschneiderten Fässer der US-Küfer.



In erster Linie aus fruchtigem Single Malt von Clynelish und cremigem Single Malt von Benrinnes vereint, erkundet Brûlée Royale das Universum süßer Alchemie und vereint Aromen von Vanillepudding, geflämmtem Zucker und frisch aufgeschnittenen Vanilleschoten.

Compass Box Brûlée Royale

Blended Malt Scotch Whisky

Limited Edition



Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Benrinnes Single Malt (53,3%), Clynelish Single Malt (39%), Speyburn Single Malt (7,2%), Ardbeg Single Malt (0,5%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Custom American Oak Barrels

8.556 Flaschen (insgesamt)

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Deutliche Aromen von Crème Brulée gehen zu Vanillepudding-Plundergebäck und Zuckerkrokant über. Clotted Cream, honigartiges Malz und gegrillte Pfirsiche überziehen den Gaumen, gefolgt von Vanillepudding und Tarte Tatin. Pannacotta und sanfte Muskatnussgewürze weichen schließlich seidiger Jersey-Milch, gebranntem Zucker und Bananensplit.



