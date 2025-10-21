Neu bei Kirsch Import: Mmmysteriöses & Rares von Signatory, neue Millstone-Abfüllungen und Compass Box Brûlée Royale

Es ist Dienstag, und es gibt wieder Neues für Whiskyliebhaber in Deutschland und Österreich zu vermelden: Kirsch Import hat einige interessante Neuheiten im Portfolio, darunter vier Bottlings von Andrew Symington und seiner Marke Signatory Vintage, zwei Millstone-Abfüllungen von den Zuidam Distillers in den Niederlanden, sowie den neuen Compass Box Brûlée Royale, der schon die Besucher auf der Whisky Live Hamburg begeistern konnte.
Wie üblich finden Sie hier alle Infos zu den Bottlings – die Abfüllungen selbst finden Sie in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens:
Von der Branchenlegende ausgewählt: Mmmysteriöses & Rares von Andrew Symington
Vor zehn Tagen noch auf der Whisky Live Germany, jetzt im Newsletter: Andrew Symington begeistert Connaisseure mit Whiskyschätzen aus seinem über 10.000 Fässer umfassenden Holzportfolio.
Seinen Glenrothes 1995/2025 hütete die Branchenlegende rund 30 Jahre lang. Für die Serie Symington’s Choice füllte das First Fill Oloroso Sherry Butt 499 Flaschen mit herrlichen Oldschool-Noten von Leder, Zartbitterschokolade, Datteln und Muskat.
Auch der Mortlach 2008/2025 ist Chefsache. Nach 17 Jahren im erstbefüllten Bourbonfass kombiniert er den kraftvollen, fleischigen Charakter des „Beast of Dufftown“ mit der hellen Frucht und weichen Süße aus der amerikanischen Eiche.
Für den Pulteney 2008/2025 ließ Andrew Symington Küstenmalt im First Fill Bourbon Barrel reifen. Wer eine der 199 Flaschen ergattert, erhält abwechslungsreiche Einblicke in den Highlander, dessen ältere Standards für gewöhnlich aus einer Kombination von Sherry- und Bourbonholz entstehen.
Mit dem „mmmysteriösen“ Speyside (M) 2009/2025 aus der 100 Proof Exceptional Cask Edition werfen Genießer zudem einen unabhängigen Blick auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der Preis-Leistungs-Knaller kommt mit 57,1% vol. zu seiner Fangemeinde und entfaltet elegante, weiche und fruchtige Noten aus 16 Jahren in Oloroso Sherry Butts.
Glenrothes 1995/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
30 Jahre
Dest.: 05/06/1995
Abgef.: 01/08/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt
Fassnr.: 6980
499 Flaschen (insgesamt)
54,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Mortlach 2008/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
17 Jahre
Dest.: 13/03/2008
Abgef.: 07/08/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 800108
207 Flaschen
53,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Pulteney 2008/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
17 Jahre
Dest.: 27/05/2008
Abgef.: 07/08/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 800017
199 Flaschen
54,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Speyside (M) 2009/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
100 Proof Exceptional Cask Edition #13
16 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Oloroso Sherry Butts
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Diversität aus den Niederlanden: Whiskys aus eigenem Getreide & Likörweinfässern
Unabhängig, in Familienhand und nach dem „farm to glass“-Prinzip produzierter Whisky ist nicht nur in Schottland rar: Die Zuidam Distillers sind eine der letzten Brennereien der Niederlande, die nach den traditionellen Idealen arbeitet.
Noch seltener: Für den Millstone 2018/2025 – Pajarete Wine Cask kam großteils Getreide aus eigenem Anbau ebenso zum Einsatz wie seltene Likörweinfässer aus Andalusien. Das Resultat nach siebenjähriger Vollreifung in den Pajarete-Fässern? Ein üppiger Whisky mit eleganter Süße und ledriger Würze.
Smuggler’s Trail ist die Single-Blended-Reihe der Niederländer – warm, weich, vollmundig und damit nicht nur preislich zugänglich. Dafür vermählt Zuidam verschiedene, in den hauseigenen Pot Stills gebrannte Whiskysorten: Single Malt, Weizenwhisky aus Weizen und gemälzter Gerste sowie Grain Whisky aus Roggen, Mais, Weizen, Dinkel und gemälzter Gerste.
Für die Sonderedition Smuggler’s Trail – Peated Oloroso Cask reiften alle Bestandteile ausschließlich in alten Sherryfässern – angefangen beim getorften Single Malt der Brennerei. Sie verleihen dem Whisky seine dunkle Farbe und Noten von Schokorosinen.
Millstone 2018/2025 – Pajarete Wine Cask
Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky
Special #36
7 Jahre
Dest.: 12/07/2018
Abgef.: 28/08/2025
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: Pajarete Wine Casks
687 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Smuggler’s Trail – Peated Oloroso Cask
Zuidam Distillers Dutch Single Blended Whisky
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: Oloroso Sherry Casks
43% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Königlich genießen mit Compass Box Brûlée Royale: Blended Malt aus maßgeschneiderten American Oak Casks
Für Brûlée Royale ließ sich Compass Box von François Massialot inspirieren, dem visionären Koch, der in den Küchen von Versailles das erste Rezept für das schrieb, was man heute als Crème Brûlée kennt.
Versailles war im 17. Jahrhundert das schillernde Zentrum für Innovationen in Kunst, Wissenschaft und Gastronomie. Bei der Zubereitung von perfekten Desserts für den königlichen Appetit wurde Massialot sowohl für seinen Ideenreichtum als auch seine Genauigkeit bekannt. Zum Beispiel beim Karamellisieren von Zucker mit einer glühenden Feuerschaufel.
Mit dem gleichen Streben nach Perfektion verwenden Independent Stave Co. aus Missouri computergesteuerte Rösttechniken, um komplexe Aromen aus amerikanischer Weißeiche zu gewinnen.
Neben First Fill Bourbon Barrels baut Brûlée Royale auf die maßgeschneiderten Fässer der US-Küfer.
In erster Linie aus fruchtigem Single Malt von Clynelish und cremigem Single Malt von Benrinnes vereint, erkundet Brûlée Royale das Universum süßer Alchemie und vereint Aromen von Vanillepudding, geflämmtem Zucker und frisch aufgeschnittenen Vanilleschoten.
Compass Box Brûlée Royale
Blended Malt Scotch Whisky
Limited Edition
Herkunft: Schottland
Zusammensetzung: Benrinnes Single Malt (53,3%), Clynelish Single Malt (39%), Speyburn Single Malt (7,2%), Ardbeg Single Malt (0,5%)
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Custom American Oak Barrels
8.556 Flaschen (insgesamt)
49% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Tasting Notes:
Deutliche Aromen von Crème Brulée gehen zu Vanillepudding-Plundergebäck und Zuckerkrokant über. Clotted Cream, honigartiges Malz und gegrillte Pfirsiche überziehen den Gaumen, gefolgt von Vanillepudding und Tarte Tatin. Pannacotta und sanfte Muskatnussgewürze weichen schließlich seidiger Jersey-Milch, gebranntem Zucker und Bananensplit.