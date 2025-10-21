Dienstag, 21. Oktober 2025, 22:01:11
Suche
IslayNeue WhiskysPR

Ungewöhnlich und rar: HaWe Bremen bringt Kilchoman Unpeated 13yo exklusiv für Deutschland

Dieser ungewöhliche, weil ungetorfte Malt wurde für volle 13 Jahre in Oloroso Sherry Butts gereift und ist auf 1315 Flaschen limitiert

Es ist immer wieder interessant, wenn eine Destillerie für eine spezielle Abfüllung ihre gewohnten Pfade verlässt. So zum Beispiel die Farmdestillerie Kilchoman auf Islay, die nun nach der äußerst begehrten Abfüllung im Vorjahr nun die zweite Ausgabe des Kilchoman Unpeated auf den Markt bringt – 13 Jahre alt und mit kompletter Reifung im Sherryfass. Er ist eine deutschlandexklusive Sonderausgabe der Islay-Brennerei, in einer Limitierung auf 1315 Flaschen.

Zur Veröffentlichung des neuen Kilchoman Unpeated hat uns der deutsche Importeur, HaWe Bremen, für Sie nachfolgende Infos geschickt:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kilchoman Unpeated – Rarität aus Islay

Nach dem sehr großen Erfolg und Premiere des Kilchoman Unpeated im vergangenen Jahr präsentiert HaWe Bremen nun gemeinsam mit Kilchoman eine zweite limitierte Auflage.

Islay’s unabhängie Farm Distillery, einzigartig mit ihrer 100% Islay Philosophie, bietet die seltene Gelegenheit, einen ungetorften, lang gereiften Kilchoman aus ihren wertvollen Unpeated-Beständen zu entdecken. Das Unpeated Small Batch wurde aus Kilchomans eigens angebauter Gerste destilliert und reifte 13 Jahre durchgängig in zwei Oloroso Sherry Butts. Abgefüllt wurde der Single Malt als Fassstärke mit 54,5 % Vol.

Besonderheiten:

  • Rarität: UNPEATED 100% Islay Malt
  • Vollfassreifung: Oloroso Sherry Butts
  • Limited Edition: Small Batch Exklusiv für Deutschland
  • Streng limitiert: auf 1315 Flaschen & Einzelnummeriert
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Neu bei Kirsch Import: Mmmysteriöses & Rares von Signatory, neue Millstone-Abfüllungen und Compass Box Brûlée Royale

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH