Ungewöhnlich und rar: HaWe Bremen bringt Kilchoman Unpeated 13yo exklusiv für Deutschland

Es ist immer wieder interessant, wenn eine Destillerie für eine spezielle Abfüllung ihre gewohnten Pfade verlässt. So zum Beispiel die Farmdestillerie Kilchoman auf Islay, die nun nach der äußerst begehrten Abfüllung im Vorjahr nun die zweite Ausgabe des Kilchoman Unpeated auf den Markt bringt – 13 Jahre alt und mit kompletter Reifung im Sherryfass. Er ist eine deutschlandexklusive Sonderausgabe der Islay-Brennerei, in einer Limitierung auf 1315 Flaschen.

Zur Veröffentlichung des neuen Kilchoman Unpeated hat uns der deutsche Importeur, HaWe Bremen, für Sie nachfolgende Infos geschickt:

Kilchoman Unpeated – Rarität aus Islay

Nach dem sehr großen Erfolg und Premiere des Kilchoman Unpeated im vergangenen Jahr präsentiert HaWe Bremen nun gemeinsam mit Kilchoman eine zweite limitierte Auflage.

Islay’s unabhängie Farm Distillery, einzigartig mit ihrer 100% Islay Philosophie, bietet die seltene Gelegenheit, einen ungetorften, lang gereiften Kilchoman aus ihren wertvollen Unpeated-Beständen zu entdecken. Das Unpeated Small Batch wurde aus Kilchomans eigens angebauter Gerste destilliert und reifte 13 Jahre durchgängig in zwei Oloroso Sherry Butts. Abgefüllt wurde der Single Malt als Fassstärke mit 54,5 % Vol.

Besonderheiten: