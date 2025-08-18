Whiskyreifung durch Schallwellen ist keine ganz neue Idee: Man hat Whisky bereits mit Klassik, mit schwarzem Rauschen (Blackened von Metallica) und Rockmusik beschallt – nun aber kommt eine weltweit neue Facette hinzu: Mittels einer 226kg schweren Glocke werden die Whiskys der Tiroler Kuenz Naturbrennerei jede Stunde zum Schwingen angeregt, was die Interaktion zwischen Spirit, Fass und Luft intensivieren soll.

Wer das mit eigenen Augen sehen will, kann das auf dem Hoffest „Herbst-Einläuten“ am 30. August 2025 in der Brennerei in Dölsach tun – mehr zur Glocke und zum Fest nachfolgend:

Weltpremiere in Tirol: Kuenz Naturbrennerei enthüllt erste Whisky-Glocke

Was jahrhundertelang als Symbol für Tradition, Zeit und Beständigkeit galt, wird nun zum Instrument einer einzigartigen Innovation: Der Familienbetrieb aus Dölsach hat eine 226 kg schwere Bronzeglocke vorgestellt – die weltweit Erste, die speziell zur klangbasierten Reifung von Spirituosen eingesetzt wird.

Seit Jahren tüfteln die Brüder Florian und Johannes Kuenz an neuen Wegen, um die Qualität ihrer Brände und Whiskys weiter zu verbessern. Auf die Idee mit Klang zu arbeiten, stießen sie durch Zufall und es ließ die beiden nicht mehr los.

„Uns hat fasziniert, wie stark sich Schallwellen auf die Reifung von Spirituosen auswirken können. Statt auf komplizierte Technik setzen wir auf etwas Ursprüngliches: eine Glocke. Ihr Klang ist vielschichtig, mächtig und vollkommen natürlich.“ DI Johannes Kuenz

„Forschungsergebnisse zum sogenannten Sonic Aging aus Spanien haben uns gezeigt, wie groß das Potenzial von Schallwellen für die Spirituosenreifung ist“,

erklärt DI Florian Kuenz.

„Das Problem war bisher die technische Umsetzung – denn in den Versuchen kamen meist Ultraschallgeräte zum Einsatz, die sich in einem Fasslager mit mehreren hundert Fässern kaum praktikabel einsetzen lassen.“

Die Glocke selbst ist ein Meisterstück der bekannten Glockengießerei Grassmayr aus Innsbruck. Sie wurde eigens nach den Vorstellungen der Familie Kuenz gegossen.

Künftig wird es im sonst stillen Fasslager stündlich laut werden – ausgelöst durch den Klang der Glocke. Diese Schwingungen bringen die Flüssigkeit im Inneren der Fässer in Bewegung und fördern so den Reifungsprozess. Das Ergebnis: intensivere Aromen, harmonischer Geschmack & noch mehr Charakter.

Wer dieses außergewöhnliche Projekt live erleben möchte, ist herzlich zum Hoffest „Herbst-Einläuten“ am 30. August 2025 eingeladen. Ab 10 Uhr gibt es Führungen durch die Brennerei, Verkostungen – und natürlich die Vorstellung der Kuenz Glocke.