TTB-Neuheiten: Johnnie Walker Black Cask, Dalmore 1990

Johnnie Walker Black Cask – das ist einer der beiden Funde, die wir heute in der us-amerkanischen TTB-Datenbank gemacht haben. Dieser neue Blended Scotch Whisky reifte in Bourbon Casks, was ihm ein besonders sanftes Finish verleihen soll. Abgefüllt wird der neue Johnnie Walker Black Cask mit 43%, also etwas stärker als die Standards Red und Black Label. Hier sind die Etiketten für Sie:

Zweite Neuheit ist ein Dalmore 1990, der in einer Auflage von 204 Flaschen erscheinen wird. Diese kleine Menge und die Abfüllstärke von 49,9% vol. lassen uns auf eine Einzelfassabfüllung tippen, die Abfüllmengen von 700ml deutet aber darauf hin, dass der 34 oder 35 Jahre alte Dalmore weltweit aufgelegt wird. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie: