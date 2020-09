TTB Neuheiten: Hazelburn 13yo Oloroso Cask, Johnnie Walker Blonde, Dalmore 12yo Sherry Cask Select

Drei Neuheiten haben wir für Sie gleich zu Wochenbeginn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckt, in der Unternehmen ihre Abfüllungen für den amerikanischen Markt anmelden müssen, die dann meistens aber auch in Europa erscheinen.

Ziemlich gesichert mit dem Erscheinen bei uns scheint das in den ersten beiden Fällen zu sein: Von Springbank erwarten wir einen dreifach destillierten Hazelburn 13yo Oloroso Cask Matured, der mit 50,3% vol und in einer Auflage von 9.900 Flaschen abgefüllt werden wird – laut Etikett kommt er übrigens im September in die Flaschen:

Neuerscheinung Nummer zwei ist eine interessante Blend-Abfüllung. Johnnie Walker Blonde, eine Mischung aus reinem Weizen- und Malt Whisky, also anders gesagt eine striktere Auswahl des Getreides für den Grain-Anteil des Blends. Abgefüllt wird das ganze mit den üblichen 40% vol. werden, und man scheint bei Johnnie Walker recht stolz auf die Abfüllung zu sein – die Unterschriften auf dem Etikett sprechen eine beredte Sprache:

Last, but not least dürfen wir Sie mit einem neuen Dalmore erfreuen, von dem wir zwei Dinge nicht genau sagen können: Ob er tatsächlich auch für den europäischen Markt gedacht ist und ob er eine Sonderabfüllung oder eine Erweiterung der Core Range ist. Für die Sonderabfüllung spricht beim The Dalmore 12yo Sherry Cask Select die Abfüllstärke, denn er wird mit 43% vol. in die Flasche gegeben. Viel mehr verrät das Etikett aber leider nicht, vielleicht aber können wir schon bald über eine offizielle Vorstellung berichten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.