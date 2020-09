Neu: The Dalmore 12yo Sherry Cask Select

Es ist drei Wochen her, da tauchte ein neuer Dalmore in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf: Der The Dalmore 12yo Sherry Cask Select. Als wir darüber berichteten, waren wir uns nicht ganz sicher, auf welchen Märkten der Whisky erscheinen würde – und es sieht so aus, als wären wir mit unserer Vorsicht richtig gelegen: Es scheint so zu sein, dass man ihn zunächst einmal nur in UK, später dann in Asien und den USA (dort aber erst 2021) finden wird – und wohl nicht bei uns.

Der The Dalmore 12yo Sherry Cask Select wurde von Master Distiller Richard Paterson kreiert, reifte zunächst 10 Jahre in ex-Bourbon Casks, und dann bis zu drei Jahre in Oloroso- und PX-Fässern. Richard Paterson beschreibt ihn so:

“The 12 Year Old Sherry Cask Select is elegance personified and an excellent addition to our Principal Collection. Its full finish in oloroso and Pedro Ximénez sherry casks reveals a more floral, light and refined side to The Dalmore. It is a truly decadent whisky which celebrates the deep-rooted alliances with our cooperage partners to source the most exquisite casks and truly showcase the depth of The Dalmore’s character.”

Wenn Sie den mit 43% vol. abgefüllten Whisky aus UK besorgen wollen, kostet er dort knapp 70 Pfund.