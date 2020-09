PR: JACK DANIEL’S Tennessee Rye bei der Ultimate Spirits Challenge mehrfach ausgezeichnet und mit starkem Umsatzwachstum in Deutschland

Der JACK DANIEL’S Tennessee Rye erfreut sich nicht nur in der Barszene großer Beliebtheit – und das spiegelt sich in stark steigenden Verkaufszahlen ebenso wieder wie in Auszeichnungen, die der Rye aus Tennessee bei der Ultimate Spirits Challenge erringen konnte. Wir haben darüber von der deutschen Niederlassung der Konzernmutter Brown-Forman einen Pressetext erhalten, den wir natürlich wie immer gerne mit Ihnen teilen:

JACK DANIEL’S Tennessee Rye im Brown-Forman Portfolio bei der Ultimate Spirits Challenge mehrfach ausgezeichnet und mit starkem Umsatzwachstum in Deutschland

Hamburg, 7.9.2020 – Der vor gut zwei Jahren hierzulande von Brown-Forman Deutschland auf den Markt gebrachte JACK DANIEL’S Tennessee Rye erfreut sich bei Konsumenten zunehmender Beliebtheit und hat bei der Ultimate Spirits Challenge hervorragende Ergebnisse erzielt.

Eine positive Entwicklung der Kategorie und über 80 Prozent Umsatzwachstum* für JACK RYE zeigen: Das Interesse an Roggenwhiskey wächst weiterhin stark. Whiskeyliebhaber schätzen ihn für seinen Premiumanspruch, die Authentizität und Handwerkskunst. Rye Whiskey ist Teil der jahrhundertealten American Whiskey Tradition, die Brown-Forman mit seinem starken Premium Portfolio verkörpert und zukunftsgerichtet weiterentwickelt.

Beim Tasting im Rahmen der Ultimate Spirits Challenge* begeisterte JACK DANIEL’S Tennessee Rye die Fachjury und erzielte ein überdurchschnittliches Ergebnis von 96 Punkten. Damit zählt JACK RYE zu den Top 100 der in diesem Jahr eingereichten Produkte. Zusätzlich wurde er bei dem amerikanischen Wettbewerb für seinen „Great Value“ prämiert, eine Auszeichnung, die für ein besonders gutes Verhältnis zwischen Bewertung und Preis vergeben wird.

Nicolle Reichert, Brand Manager JACK DANIEL’S Germany bei Brown-Forman Deutschland, wirft einen Blick zurück auf die Wurzeln des erfolgreichen, preisgekrönten Whiskeys:

„Die Einführung des Tennessee Rye Whiskeys bedeutete einen Meilenstein in der Geschichte unserer traditionsreichen Jack Daniel Destillerie. Denn erstmals seit über 150 Jahren gab es damit neben dem klassischen JACK DANIEL’S eine neue Getreidemischung. Mit 70 Prozent Roggenanteil betont sie den würzigen Geschmack von Roggen und lässt gleichzeitig Raum für die Komplexität gemälzter Gerste und die Süße von Mais; im Ergebnis ein Whiskey, der die Jury überzeugt“,

freut sich Nicolle Reichert.

Die für JACK DANIEL’S charakteristische Sanftheit erhält JACK RYE durch die traditionelle Filterung durch Holzkohle aus Zuckerahorn, das sogenannte „Charcoal Mellowing“. Dieses Herstellungsverfahren lässt den beliebten Whiskey aus Lynchburg erst zu einem Tennessee Whiskey werden. Tropfen für Tropfen wird jeder JACK Whiskey in der Jack Daniel Destillerie, der ältesten registrierten Destillerie der USA, in bester Handwerkskunst hergestellt.

JACK RYE wird am besten pur, als Longdrink “JACK RYE & Ginger” und in klassischen American Whiskey Cocktails wie dem Old Fashioned genossen. Er enthält 45 Prozent Alkoholvolumen und ist in der 0,7-l Flasche (23,49 Euro, unverbindliche Preisempfehlung) bundesweit im ausgewählten Fachhandel und in C&C Märkten sowie über die JACK DANIEL’S Website erhältlich.