The Macallan und The James Bond Experience bei Harrods

In den kommenden vier Woche belegt der fiktive Geheimagent seiner Majestät James Bond einen großen Teil des Erdgeschosses des berühmten Londoner Kaufhauses Harrods. The James Bond Experience, anlässlich des 60. Geburtstages von 007, führt mit illustrativen Originaldesigns, Konzeptzeichnungen und Storyboards durch den Entwicklungsprozess der Bond-Filme und des Charakters.

Teil dieser Experience ist auch The Macallan James Bond 60th Anniversary Release. Exklusiv bei Harrods erhältlich ist diese Kollektion in einem Koffer von Globetrotter in limitierter Auflage, der speziell für die sechs Flaschen angefertigt wurde. Ende September 2022 stellte Macallan diese Kollektion vor, mit der die Speyside-Brennerei den 60. Jahrestag der James-Bond-Filmreihe würdigt und feiert (wir berichteten). The Macallan James Bond 60th Anniversary Release besteht aus sechs Flaschen, abgefüllt mit 43,7 % Vol.. Jede weist ein anderes Design sowie Farbe auf, um das jeweilige Jahrzehnt darzustellen.