Thank You Canada: Der TV-Spot von Crown Royal beim Super Bowl

Der Super Bowl LVII ist seit letzter Nacht Geschichte. Und nun wissen wir (unter anderem) auch, wie der TV-Spot der kanadischen und zu Diageo gehörende Whiskey-Marke Crown Royal aussah, den wir als Teaser Ende Januar bereits zeigen konnten.

Crown Royal nutzte die 60 Sekunden, um Dave Grohl ein ‚Thank You Canada‘ sagen zu lassen. Eine Danke an Kanada für all die Dinge, die dieses Land den USA und der Welt gegeben hat. Und natürlich könnten wir hier diese Dinge alle aufzählen. Doch wir überlassen die Bühne Dave Grohl, Frontmann der Foo Fighters, und betten das Video mit ihm einfach ein, welches Sie natürlich auf Youtube finden.