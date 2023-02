Alexandrion Group eröffnet zweite Whisky-Destillerie in Rumänien

Die Alexandrion Group, Rumäniens größter Spirituosen- und Weinhersteller sowie -distributor, eröffnete in der vergangene Woche ihre zweite Brennerei, direkt neben der ersten Destillerie der Gruppe im Kreis Prahova. Damit schließen sie, wie auf Facebook zu lesen, ein Projekt ab, das sich über 5 Jahre erstreckte. Die neue Produktionsanlage besteht unter anderem aus zwei kupfernen Pot Sillt, die hauptsächlich zur Produktion ihres Carpathian Single Malt verwenden werden. Die neue Brennerei wird zusätzlich zur Bestehenden in Betrieb gehen. Die Alexandrion Group kann so, wie sie schreibt, die gestiegene Nachfrage im In- und Ausland nach ihrem Carpathian Single Malt abdecken. Im letzten Jahr begann die Alexandrion Group mit der Promotion ihres Whiskys in verschiedenen Ländern. Nach dem Start in den USA stand unter anderem auch Großbritannien auf dem Programm (wir berichteten).

Momentan scheint die rumänische Gruppe ihren Expansionsprozess weiter fortsetzen zu wollen. Es seien weitere Brennereien geplant, im Bau sind zur Zeit zwei Brennereien in den USA und in Griechenland. Die Alexandrion Group bietet allerdings in ihrem Portfolio eine Vielzahl unterschiedlicher Spirituosen. Deshalb müssen die neu geplanten Brennereien nicht zwangsläufig für die Herstellung von Whisky ausgelegt sein.