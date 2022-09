The Macallan veröffentlicht James Bond 60th Anniversary Release

The Macallan hat heute die Einführung einer neuen Kollektion in limitierter Auflage angekündigt, mit der die Speyside-Brennerei den 60. Jahrestag der James-Bond-Filmreihe würdigt und feiert. The Macallan James Bond 60th Anniversary Release besteht aus sechs Flaschen, abgefüllt mit 43,7 % Vol.. Jede weist ein anderes Design sowie Farbe auf, um das jeweilige Jahrzehnt darzustellen.

Die offiziellen Tasting Notes sprechen in der Nase von Noten von Zitrone und Limette, Sorbet, süßer Vanille, Kokosnuss, getrockneten Feigen und Rosinen. Gefolgt von Noten von Orangenschale, sprudelndem Sorbet, Zitrone, milder Eiche, Ingwergewürz, tiefer dunkler Schokolade, Feigen und Bratapfeltorte mit einem Hauch von Honig am Gaumen.

The Macallan James Bond 60th Anniversary Release wird über The Macallan Online Boutique, The Macallan Estate Boutique und Fachhändlern mit einer UVP von £600 (knapp 670 €) erhältlich sein.